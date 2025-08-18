有些交易者喜欢简洁的图表，不喜欢杂乱的指标或文字。本脚本可帮助计算外汇或差价合约工具的适当手数。只需选择RiskByPercent（默认） 并 输入风险百分比，或选择RiskByAmount（风险金额） 并 输入固定金额。然后，以点为单位 指定 止损（适用于 4 位数经纪商）。如果需要，脚本会根据 5 位数经纪商自动调整。

如果计算的手数低于允许的最小手数，脚本将使用最小手数。

如果超过允许的最大手数，脚本 将使用最大手数。

警报将显示计算出的手数、风险金额、换算后的止损和交易工具的刻度值。使用手数大小进入交易。

您也可以修改该脚本，使其符合您的特定标准，或将其集成到现有的智能交易系统（EA）中。







