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喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
有些交易者喜欢简洁的图表，不喜欢杂乱的指标或文字。本脚本可帮助计算外汇或差价合约工具的适当手数。只需选择RiskByPercent（默认） 并 输入风险百分比，或选择RiskByAmount（风险金额） 并 输入固定金额。然后，以点为单位 指定 止损（适用于 4 位数经纪商）。如果需要，脚本会根据 5 位数经纪商自动调整。
如果计算的手数低于允许的最小手数，脚本将使用最小手数。
如果超过允许的最大手数，脚本 将使用最大手数。
警报将显示计算出的手数、风险金额、换算后的止损和交易工具的刻度值。使用手数大小进入交易。
您也可以修改该脚本，使其符合您的特定标准，或将其集成到现有的智能交易系统（EA）中。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61684
平均范围
这是一个根据价格变动平均值确定目标水平的指标。Profit labels for closed trades (deals)
在交易（平仓交易）上创建利润标签，这些标签也会显示在策略测试器中
SuperTrend_Enhanced
超级趋势指标是一种基于 ATR 的动态趋势跟踪工具。它在价格上方或下方绘制一条彩色线，以指示看涨或看跌情况。当价格越过该线时，会出现一个信号箭头。可完全自定义 ATR 周期、乘数、箭头、标签和颜色。适用于所有工具和时间框架。是剥头皮、波段和日内交易的理想选择。将其与其他指标结合使用，可实现更强的设置。Creat Button Close BuySell On Chart
适用于 MetaTrader 5 的 MQL5 脚本，可添加两个按钮来关闭当前符号的所有买入或卖出仓位。