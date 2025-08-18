代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

LotSize Calculation - MetaTrader 5脚本

Daniel Opoku
Daniel Opoku

Daniel Opoku

4.6 (3)
16 产品 17 文章 18 代码 3 主题 26 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
635
等级:
(5)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

有些交易者喜欢简洁的图表，不喜欢杂乱的指标或文字。本脚本可帮助计算外汇或差价合约工具的适当手数。只需选择RiskByPercent（默认） 输入风险百分比，或选择RiskByAmount风险金额 输入固定金额。然后，以点为单位 指定 止损（适用于 4 位数经纪商）。如果需要，脚本会根据 5 位数经纪商自动调整。

如果计算的手数低于允许的最小手数，脚本将使用最小手数
如果超过允许的最大手数脚本 将使用最大手数

警报将显示计算出的手数、风险金额、换算后的止损和交易工具的刻度值。使用手数大小进入交易。
您也可以修改该脚本，使其符合您的特定标准，或将其集成到现有的智能交易系统（EA）中。

lc1

lc2


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61684

平均范围 平均范围

这是一个根据价格变动平均值确定目标水平的指标。

Profit labels for closed trades (deals) Profit labels for closed trades (deals)

在交易（平仓交易）上创建利润标签，这些标签也会显示在策略测试器中

SuperTrend_Enhanced SuperTrend_Enhanced

超级趋势指标是一种基于 ATR 的动态趋势跟踪工具。它在价格上方或下方绘制一条彩色线，以指示看涨或看跌情况。当价格越过该线时，会出现一个信号箭头。可完全自定义 ATR 周期、乘数、箭头、标签和颜色。适用于所有工具和时间框架。是剥头皮、波段和日内交易的理想选择。将其与其他指标结合使用，可实现更强的设置。

Creat Button Close BuySell On Chart Creat Button Close BuySell On Chart

适用于 MetaTrader 5 的 MQL5 脚本，可添加两个按钮来关闭当前符号的所有买入或卖出仓位。