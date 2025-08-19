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Индикаторы

Moving Price Line Indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Opengates Success International
Opengates Success International

Opengates Success International

4 (6)
I am a financial trading software programmer with vast experience. I create expert advisor, indicator, scripts, utility ea and sell my products with good ratings. I am also a forex trader, trainer, account manager and consultant. I am the coordinator of Opengates Forex Academy. Search Youtube for
59 продуктов 4 кода 4 темы 22 комментария
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Этот простой индикатор позволяет легко определить, когда цена достигает определенного времени на любой свече или таймфрейме. Это полезно для тех, кто хочет легко определить, когда цена достигла определенного времени, например, если вы ждете, когда цена достигнет определенного времени на любой рыночной сессии или в любом часовом поясе. Если вы хотите заключить сделку ровно в 9.00 утра или в любое другое время по вашему выбору, вы можете использовать этот индикатор, и он покажет время, которого достигла цена.




Новое обновление Vs.1.1: Я добавил день недели, чтобы облегчить запоминание торгового дня.

Вы можете изменить ширину линии, цвет линии, текст времени и то, как далеко или близко вы хотите, чтобы время оставалось от текущей свечи.

Я надеюсь, что вам понравится использовать это.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61644

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