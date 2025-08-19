MQL5-скрипт для MetaTrader 5, который добавляет две кнопки для закрытия всех позиций на покупку или продажу для текущего символа.

Индикатор SuperTrend - это динамический инструмент следования за трендом, основанный на ATR. Он строит цветную линию над или под ценой для обозначения бычьих или медвежьих условий. Когда цена пересекает линию, появляется сигнальная стрелка. Полностью настраиваемый период ATR, множитель, стрелки, надписи и цвета. Подходит для всех инструментов и таймфреймов. Идеально подходит для скальпинга, свинга и внутридневной торговли. Комбинируйте его с другими индикаторами для получения более сильных настроек.