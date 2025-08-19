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Moving Price Line Indicator MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Этот простой индикатор позволяет легко определить, когда цена достигает определенного времени на любой свече или таймфрейме. Это полезно для тех, кто хочет легко определить, когда цена достигла определенного времени, например, если вы ждете, когда цена достигнет определенного времени на любой рыночной сессии или в любом часовом поясе. Если вы хотите заключить сделку ровно в 9.00 утра или в любое другое время по вашему выбору, вы можете использовать этот индикатор, и он покажет время, которого достигла цена.
Новое обновление Vs.1.1: Я добавил день недели, чтобы облегчить запоминание торгового дня.
Вы можете изменить ширину линии, цвет линии, текст времени и то, как далеко или близко вы хотите, чтобы время оставалось от текущей свечи.
Я надеюсь, что вам понравится использовать это.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61644
MQL5-скрипт для MetaTrader 5, который добавляет две кнопки для закрытия всех позиций на покупку или продажу для текущего символа.SuperTrend_Enhanced
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