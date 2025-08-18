请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
超级趋势指标 - 精确趋势检测化繁为简
概述
超级趋势指标 是一款功能强大、简单易用的工具，可直接叠加在价格图表上，提供实时趋势方向和高概率进场/出场信号。它非常适合剥头皮交易者、波段交易者和日内策略，可使用ATR（平均真实范围） 根据市场波动进行动态调整，并对趋势反转做出快速反应。
主要功能
-
通过彩色信号实时显示趋势变化
-
根据价格穿越趋势线发出明确的买入/卖出信号
-
内置平滑功能，可过滤市场噪音
-
适用于所有时间框架和所有工具（外汇、股票、加密货币、指数）
-
初学者和高级交易者的理想选择
-
可与任何策略（EMA、价格行为、支撑位/阻力位）相结合
输入参数
|参数
|说明
|ATR 周期
|定义计算平均真实范围的条数。默认值：10
|乘数
|应用于 ATR 以抵消超级趋势线的系数。默认值：3.0
|价格类型
|选择应用 ATR 的价格（如收盘价、最高价/最低价等）
|线宽
|超级趋势线的粗细
|颜色设置
|自定义上行趋势/下行趋势颜色，使其更清晰可见
如何使用
-
买入信号 价格收于 超级趋势线之上→ 趋势看涨
-
卖出信号： 价格收盘低于 超级趋势线 → 趋势看跌
-
结合其他确认信息（如 RSI、EMA、蜡烛图形态）以获得最佳效果
最佳实践
-
在H1 或更高位置 使用，以更清晰地检测趋势
-
添加ATR 或成交量 指标，以获得更多信息
-
在多指标策略中用作确认，或单独用于趋势跟踪
让您的交易更上一层楼
超级趋势指标 可帮助您站在市场的正确一边，减少噪音。无论您是交易突破、趋势还是回撤，该工具都能为您的图表带来清晰度和精确度。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61652
LotSize Calculation
这是一个简单的脚本文件，可使用风险百分比方法或实际风险金额计算手数。平均范围
这是一个根据价格变动平均值确定目标水平的指标。
Creat Button Close BuySell On Chart
适用于 MetaTrader 5 的 MQL5 脚本，可添加两个按钮来关闭当前符号的所有买入或卖出仓位。Moving Price Line Indicator MT5
这个简单的指标可以轻松找出价格何时到达任何蜡烛或时间框架上的特定时间。