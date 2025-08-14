该脚本是一个参考解决方案，用于将用户在 MetaTrader 5 EA 或脚本中配置的符号名称与经纪商提供的实际名称进行映射。 它使用莱文斯坦距离算法自动识别市场观察中最相似的符号。 是面临符号名称前缀或后缀兼容性问题的开发人员的理想选择。 它是一个可定制的起点，可满足任何特定需求。

一个快速的小脚本，让交易者的生活更轻松。有一件事总是让我很苦恼，那就是重新设置新图表的属性（如颜色），使其看起来是我喜欢的样子。因此，这里有一个脚本可以让事情变得更简单。