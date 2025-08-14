请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
上一 版本指标的界面开发：
+ 自动跟踪 "市场观察"、添加和删除符号
+ 自动显示活动符号的任何变化
+ 删除或关闭终端时自动临时保存设置
+ 界面：重置、颜色主题、mashstabbing、分割成条形图、最小化、关闭（从指标图表中删除）
目标
- 确定价差/股票交易的波动性平坦化结构
- 对价差交易效率进行可视化分析
- 确定股票交易的进入/退出时刻
- 为每个活跃交易对设置一次交易量和方向
- 计算所有仓位的累计盈亏
- 结果在子窗口中显示为一条股票线。
- 设置交易量、方向和激活交易对
- 设置绘图历史的深度（以条为单位）
- 设置初始余额（可选）
注意
- 计算中不包括点差、佣金和掉期。
目前，这只是一个实验性样本，关于从价差/股票交易中提取利润的技术披露不全。
我决定通过写作来了解这一主题。
目前有关这一主题的论坛活动如下：https://www.mql5.com/ru/forum/475752
进一步的步骤：
.
- 从通道边界 "可视化分析平仓策略的有效性：添加可选的布林线/转换线/动态水平线和其他指标
- 自动识别价差/股票交易的最佳（或最好）投资组合/篮子设计，最主要的是：找到或创建一个合适的公式（我不擅长数学，这是最困难的部分）。
- 交易算法化（创建 EA 本身）并取得良好效果
PS:
您可以 在这里或https://www.mql5.com/ru/forum/475752 主题中分享您对该主题和指标的意见/知识/评论。如果有人能实现该指标，那就更好了。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/61499
基于相似性的市场观察符号映射脚本
该脚本是一个参考解决方案，用于将用户在 MetaTrader 5 EA 或脚本中配置的符号名称与经纪商提供的实际名称进行映射。 它使用莱文斯坦距离算法自动识别市场观察中最相似的符号。 是面临符号名称前缀或后缀兼容性问题的开发人员的理想选择。 它是一个可定制的起点，可满足任何特定需求。Quick Chart Setter: Instant Color Themes for MT5 Traders
一个快速的小脚本，让交易者的生活更轻松。有一件事总是让我很苦恼，那就是重新设置新图表的属性（如颜色），使其看起来是我喜欢的样子。因此，这里有一个脚本可以让事情变得更简单。
Perfect Trailing StopLoss
将这些代码复制到您正忙着编码的任何 EA 中，您就会有一个拖尾斜线，您唯一需要修改的可能是 InpMagic 用于您的魔法数字，或者您可以直接原样复制我的代码，记住要添加 COrderinfo ord; 和 CPositionInfo pos；2 Moving Averages with Bollinger Bands
"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号