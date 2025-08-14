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EQ 仪表板 - MetaTrader 5脚本

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
問候，朋友們！
我用 mql4 和 mql5 寫。 在我的市場上你會發現各種各樣的產品，每天我都會開發一些新東西，我會研究一些東西。 新的指標和顧問將在不久的將來出現。
請參閱 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
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上一 版本指标的界面开发：

+ 自动跟踪 "市场观察"、添加和删除符号
+ 自动显示活动符号的任何变化
+ 删除或关闭终端时自动临时保存设置
+ 界面：重置、颜色主题、mashstabbing、分割成条形图、最小化、关闭（从指标图表中删除）



目标

  • 确定价差/股票交易的波动性平坦化结构
  • 对价差交易效率进行可视化分析
  • 确定股票交易的进入/退出时刻
工作原理

  • 为每个活跃交易对设置一次交易量和方向
  • 计算所有仓位的累计盈亏
  • 结果在子窗口中显示为一条股票线。
如何使用
  1. 设置交易量、方向和激活交易对
  2. 设置绘图历史的深度（以条为单位）
  3. 设置初始余额（可选）

注意

  • 计算中不包括点差、佣金和掉期。
关于内容部分的这些说明是 "笔试 "的结果 ：首先，有必要了解该机制应如何正常工作，将来，如果有潜力的话，可以开发该过程的自动化。

目前，这只是一个实验性样本，关于从价差/股票交易中提取利润的技术披露不全。

我决定通过写作来了解这一主题。
目前有关这一主题的论坛活动如下：https://www.mql5.com/ru/forum/475752


进一步的步骤
.
  1. 从通道边界 "可视化分析平仓策略的有效性：添加可选的布林线/转换线/动态水平线和其他指标
  2. 自动识别价差/股票交易的最佳（或最好）投资组合/篮子设计，最主要的是：找到或创建一个合适的公式（我不擅长数学，这是最困难的部分）。
  3. 交易算法化（创建 EA 本身）并取得良好效果


PS:

您可以 在这里或https://www.mql5.com/ru/forum/475752 主题中分享您对该主题和指标的意见/知识/评论。如果有人能实现该指标，那就更好了。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/61499

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