这是一个在图表上显示烛台形态的指标。

Pending_tread EA 是一款多功能、易于使用的交易机器人，设计用于自动放置和管理以高于和低于当前市场价格的网格模式排列的多个挂单。该 EA 非常适合剥头皮策略，可在任何时间框架或货币对上运行，因此非常灵活，适合各种交易风格。