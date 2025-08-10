请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Candle Replay Magnifier - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 800
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
特点
- 将过去任何日期的蜡烛图直接叠加到当前图表上。
- 自动调整重放区域/放大镜，以匹配实时图表走势。
- 动态工具提示
- 时间
- 开盘价、最高价、最低价、收盘价
- 蜡烛图范围
- 看涨/看跌方向。
- 成交量
- 可定制看涨/看跌蜡烛和区域的颜色。
- 交互式区域，用于选择和拖动覆盖区域。
- 适用于日内时间框架（如 M1 至 H1）。
参数：
|参数名称
|说明
|InpReplayDate（回放日期
|获取历史蜡烛图的日期。
|主区域颜色
|主实时区域矩形的颜色。
|重播区颜色
|重播覆盖区域的颜色。
|输入牛市颜色
|看涨重播蜡烛的颜色。
|输入熊市颜色
|看跌重放蜡烛的颜色。
如何使用
简单的分步指南：
- 将指标附加到图表上（最好是盘中图表）。
- 使用输入面板选择重播日期。
- 指标将在当前图表上绘制红色 "主区域"。
- 绿色的 "重播区 "将显示映射到相同相对位置和大小的历史蜡烛图。
- 将鼠标悬停在重播柱状图上可查看蜡烛图详情。
区域内有什么？
- 主区域（左侧）中的 第一根蜡烛 对应于所选重播日期 的第一根蜡烛。
- 当前实时蜡烛（红色区域右侧）与绿色重播区域的 最后一根蜡烛 对齐。
- 这样您就可以轻松查看
- "上次在这个位置的市场表现如何？
- "我们是否在重复类似的模式？
当前烛台周围有什么？
- 当前烛台（红色主区域中的最后一根柱形图）与绿色回放区域中的 最后一根蜡烛 完全对应--它们在时间位置 和开盘价 上都是一致的。
- 主区域 左侧的第一根蜡烛 与重播区域的第一根蜡烛（从选定的重播日期开始）相匹配。
- 主区域的最后一根（当前）蜡烛 与重播区域的 最后一根蜡烛 相匹配，它们的开盘价相同，以便比较。
- 这样您就可以回答
- "上一次我们在同一水平和时间段内，价格接下来做了什么？
注意事项和限制：
- 区域范围： 较大的重播范围可能会影响低端设备的性能。
- 无 蜡烛芯： 只绘制蜡烛体，不显示上下阴影。
- 无缓冲区： 该指标仅使用图表对象（矩形），不使用指标缓冲区。
- 重新绘制每个新的条形图： 每个新的刻度线或柱形图都会 重新渲染 整个重播区域，这对性能没有优化。
- 市场在重播日休市： 如果市场在所选重播日休市，则不会出现蜡烛图。
- 重播偏移风险： 如果重播日期缺少某些柱状图，绿色重播区域可能会错位，当前蜡烛图的开盘价可能与重播蜡烛图的开盘价不一致。
- 仅支持盘中时间框架： 该工具专为日内使用（低于日线时间框架）而设计。不适用于 D1/W1/M1。
屏幕截图
结论：无论你是模式交易者、剥头皮者，还是只想直观地比较市场行为，这款工具都能为你的分析增添新的视角。试试吧，让我知道你的想法！
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61281
Candlestick patterns
这是一个在图表上显示烛台形态的指标。Pending tread EA (Best for Gold)
Pending_tread EA 是一款多功能、易于使用的交易机器人，设计用于自动放置和管理以高于和低于当前市场价格的网格模式排列的多个挂单。该 EA 非常适合剥头皮策略，可在任何时间框架或货币对上运行，因此非常灵活，适合各种交易风格。
Strategy report output into a chart
该脚本用于将保存的策略报告从策略测试器显示到图表中。BollingerBandsEA
BollingerBandsEA 根据布林线进行交易。