技术细节 使用带有 TRADE_ACTION_DEAL 的 MQL5 OrderSend，以当前买入价/卖出价即时关闭市场。包括滑点容差（10 点）、适当的成交量匹配和神奇数字保存。通过仓位向后循环，防止执行过程中的指数移动。

该智能交易系统（EA）旨在检测 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后等待 M15 时间框架上的扫描（流动性抓取），以触发具有明确风险管理的买入/卖出交易。