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ZigZag Support and Resistance Detection - MetaTrader 5脚本
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功能特点
- 使用 ZigZag 支点检测关键支撑位和阻力位。
- 识别最高和最低极值以计算水平。
- 可选择显示收盘和开盘水平，用于历史分析。
- 可调整的 ZigZag 参数：深度、偏差和回踩。
- 交互式标签显示水平类型和时间框架。
- 适用于所有标准 MetaTrader 符号和从日内到日间的时间框架。
参数：
|参数名称
|说明
|输入回溯
|为水平检测进行分析的总条数。
|输入深度
|用于识别枢轴的 ZigZag 深度参数。
|输入偏差
|用于过滤微小价格波动的 ZigZag 偏差。
|输入后退步长
|ZigZag 回踩参数，用于避免错误的枢轴点。
|InpDrawClosed
|显示已突破的水平。
|InpDrawZigZag
|在图表上显示之字形线。
|输入绘制标签
|显示每个级别的文本标签。
如何使用
简单的分步指南：
- 将指标附加到所选符号和时间框架的图表上。
- 调整 ZigZag（之字形）参数（深度、偏差、后步），以适应您的分析风格。
- 选择是否显示封闭水平、ZigZag 线和标签。
- 指标将显示支撑位和阻力位，并突出显示枢轴群。
- 观察图表中多个水平线汇聚的区域，以确定潜在的关注区域。
了解支撑位和阻力位：
- 支撑位由低中枢绘制，阻力位由高中枢绘制。
- 开放水平延伸至当前条形图，而封闭水平已被打破。
- 标签表示水平类型（S 表示支撑位，R 表示阻力位）和图表时间框架。
屏幕截图：
结论：
ZigZag SNR Detection 提供了支撑位和阻力位的结构化视图。它有助于分析价格行为，同时保持市场结构的可视化展示。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60339
To Close All Open Trades of Different Symbols
技术细节 使用带有 TRADE_ACTION_DEAL 的 MQL5 OrderSend，以当前买入价/卖出价即时关闭市场。包括滑点容差（10 点）、适当的成交量匹配和神奇数字保存。通过仓位向后循环，防止执行过程中的指数移动。Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5
该智能交易系统（EA）旨在检测 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后等待 M15 时间框架上的扫描（流动性抓取），以触发具有明确风险管理的买入/卖出交易。
计算地块百分比
根据存款百分比计算批量的功能ICT True Open and Power of 3 (PO3) Lines
ICT 和 SMC 交易员必备的轻量级实用工具。它能自动绘制真实的每日、每周和每月开盘价，为 3 力量（积累、操纵、分配）概念奠定基础。