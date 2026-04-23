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ZigZag Support and Resistance Detection - MetaTrader 5脚本

Tshidiso Ephraim Mpakanyane
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功能特点

  • 使用 ZigZag 支点检测关键支撑位和阻力位。
  • 识别最高和最低极值以计算水平。
  • 可选择显示收盘和开盘水平，用于历史分析。
  • 可调整的 ZigZag 参数：深度、偏差和回踩。
  • 交互式标签显示水平类型和时间框架。
  • 适用于所有标准 MetaTrader 符号和从日内到日间的时间框架。


参数：

参数名称 说明
输入回溯 为水平检测进行分析的总条数。
输入深度 用于识别枢轴的 ZigZag 深度参数。
输入偏差 用于过滤微小价格波动的 ZigZag 偏差。
输入后退步长 ZigZag 回踩参数，用于避免错误的枢轴点。
InpDrawClosed 显示已突破的水平。
InpDrawZigZag 在图表上显示之字形线。
输入绘制标签 显示每个级别的文本标签。


如何使用

简单的分步指南：

  1. 将指标附加到所选符号和时间框架的图表上。
  2. 调整 ZigZag（之字形）参数（深度、偏差、后步），以适应您的分析风格。
  3. 选择是否显示封闭水平、ZigZag 线和标签。
  4. 指标将显示支撑位和阻力位，并突出显示枢轴群。
  5. 观察图表中多个水平线汇聚的区域，以确定潜在的关注区域。


了解支撑位和阻力位：

  • 支撑位由低中枢绘制，阻力位由高中枢绘制。
  • 开放水平延伸至当前条形图，而封闭水平已被打破。
  • 标签表示水平类型（S 表示支撑位，R 表示阻力位）和图表时间框架。


屏幕截图：



结论：

ZigZag SNR Detection 提供了支撑位和阻力位的结构化视图。它有助于分析价格行为，同时保持市场结构的可视化展示。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60339

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