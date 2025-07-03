Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 802
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор представляет собой утилиту, которая показывает маркированные торговые уровни на любом графике. Если вы хотите заменить родные торговые уровни на родном графике, то отключите "Показывать торговые уровни" в Свойствах графика F8 и прикрепите этот индикатор. Если вы хотите отображать торговые уровни на пользовательском графике (на котором не могут отображаться собственные торговые уровни), то просто прикрепите этот индикатор.
- BaseSymbol - укажите символ, из которого будут браться данные о торговых уровнях - удобно для уникальных пользовательских символов.
- TextBarsBack - укажите количество баров назад в истории от текущего бара, на котором будут рисоваться метки уровней.
Если вы запускаете несколько советников на одном и том же символе, вы можете изменить код, чтобы показать магические числа, а затем запустить несколько экземпляров индикатора на одном графике. Вы также можете изменить размер шрифта и интервал между текстами в свойствах объекта, если это необходимо для разных разрешений дисплея.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60023
Сочетает скользящую среднюю с верхней и нижней полосами на основе ATR, выступая в качестве фильтра тренда и канала волатильности.Support and Resistance MT5
Индикатор Support and Resistance MetaTrader - как следует из названия индикатора, он отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, обеспечивая легкую помощь, когда вы хотите установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, или когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (по методу Билла Вильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Индикатор доступен для MetaTrader версий 4 и 5.
Короткий формат хранения тиков.Spread indicator MT5
Индикатор Spread MetaTrader - отображает текущий спред в главном окне графика. Вы можете изменять параметры шрифта, положение индикатора и нормализацию значения спреда. Спред перерисовывается после каждого тика, обеспечивая наиболее актуальное и активное значение спреда. Это может быть полезно для брокеров с переменными спредами или с часто расширяющимися спредами. Вы также можете включить отображение метки спреда рядом с текущей линией Bid. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.