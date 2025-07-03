Этот индикатор представляет собой утилиту, которая показывает маркированные торговые уровни на любом графике. Если вы хотите заменить родные торговые уровни на родном графике, то отключите "Показывать торговые уровни" в Свойствах графика F8 и прикрепите этот индикатор. Если вы хотите отображать торговые уровни на пользовательском графике (на котором не могут отображаться собственные торговые уровни), то просто прикрепите этот индикатор.

BaseSymbol - укажите символ, из которого будут браться данные о торговых уровнях - удобно для уникальных пользовательских символов.

TextBarsBack - укажите количество баров назад в истории от текущего бара, на котором будут рисоваться метки уровней.

Примечание: Хотя магическое число упоминается в коде, в настоящее время оно не включено в торговые линии.

Если вы запускаете несколько советников на одном и том же символе, вы можете изменить код, чтобы показать магические числа, а затем запустить несколько экземпляров индикатора на одном графике. Вы также можете изменить размер шрифта и интервал между текстами в свойствах объекта, если это необходимо для разных разрешений дисплея.







