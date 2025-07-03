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Индикаторы

Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist в  Silk Road Trading LLC
  • США
  • 6010
Я начал в школе после школы, в суровых условиях, когда был ребенком... Свиноферма, трейлерный парк, дрова и т. д., но компьютер Apple IIe попал ко мне в руки рано. Позже у меня оказалось больше дипломов, чем у термометра, и в 1999 году я начал торговать. Самыми ценными знаниями, которые мне помогли
7 кодов 13 тем 2924 комментария
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(4)
Опубликован:
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Этот индикатор представляет собой утилиту, которая показывает маркированные торговые уровни на любом графике. Если вы хотите заменить родные торговые уровни на родном графике, то отключите "Показывать торговые уровни" в Свойствах графика F8 и прикрепите этот индикатор. Если вы хотите отображать торговые уровни на пользовательском графике (на котором не могут отображаться собственные торговые уровни), то просто прикрепите этот индикатор.

  • BaseSymbol - укажите символ, из которого будут браться данные о торговых уровнях - удобно для уникальных пользовательских символов.
  • TextBarsBack - укажите количество баров назад в истории от текущего бара, на котором будут рисоваться метки уровней.
Примечание: Хотя магическое число упоминается в коде, в настоящее время оно не включено в торговые линии.

    Если вы запускаете несколько советников на одном и том же символе, вы можете изменить код, чтобы показать магические числа, а затем запустить несколько экземпляров индикатора на одном графике. Вы также можете изменить размер шрифта и интервал между текстами в свойствах объекта, если это необходимо для разных разрешений дисплея.


    торговые уровни

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60023

    Baseline: iMA + ATR Bands Baseline: iMA + ATR Bands

    Сочетает скользящую среднюю с верхней и нижней полосами на основе ATR, выступая в качестве фильтра тренда и канала волатильности.

    Support and Resistance MT5 Support and Resistance MT5

    Индикатор Support and Resistance MetaTrader - как следует из названия индикатора, он отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, обеспечивая легкую помощь, когда вы хотите установить уровень стоп-лосса или тейк-профита, или когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (по методу Билла Вильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Индикатор доступен для MetaTrader версий 4 и 5.

    TicksShort TicksShort

    Короткий формат хранения тиков.

    Spread indicator MT5 Spread indicator MT5

    Индикатор Spread MetaTrader - отображает текущий спред в главном окне графика. Вы можете изменять параметры шрифта, положение индикатора и нормализацию значения спреда. Спред перерисовывается после каждого тика, обеспечивая наиболее актуальное и активное значение спреда. Это может быть полезно для брокеров с переменными спредами или с часто расширяющимися спредами. Вы также можете включить отображение метки спреда рядом с текущей линией Bid. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5.