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Baseline: iMA + ATR Bands - MetaTrader 5脚本
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指标 名称 : 基准线 ：iMA + ATR 波段
说明 :
Baseline: iMA+ATR Bands 是一个自定义指标，结合了标准移动平均线（MA）和基于真实平均范围（ATR）的上下限。它是一个简单而强大的可视化工具，用于识别市场趋势、潜在突破和波动性。
背景 :
该指标的灵感来自 "No Nonsense Forex（NNFX）"交易方法，其中基线充当主要趋势过滤器。我开发这个指标是为了让基线设置更容易直接在图表上读取和解释。
如何使用 :
- iMA Period - 用于计算移动平均线的条数。
- iMA Method（iMA 方法）- 移动平均线类型（SMA、EMA、SMMA、LWMA）。
- Applied Price（应用价格）- MA 的源价格（例如，收盘价、开盘价、最高价、最低价）。
- ATR Period（ATR 周期）- 用于计算 ATR 的条数。
- ATR 乘数 - 应用于 ATR 值以计算上下限的因子。
交易建议（非财务建议） ：
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使用 MA 线作为基准趋势过滤器。
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价格越过上限值可能暗示看涨势头。
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价格越过下限值则表明看跌势头。
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根据您的策略（如 NNFX 指南），结合确认、成交量和离场指标。
屏幕截图 ：
输入设置
颜色和线条设置
关于 ：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60054
支撑位和阻力位 MetaTrader 指标--顾名思义，该指标显示支撑位和阻力位。它直接显示在图表上，为您设置止损或止盈水平，或查看下一个市场目标提供方便。该指标使用标准 MetaTrader 分形指标（采用 Bill Williams 的方法），输入参数不可更改。该指标适用于 MetaTrader 版本 4 和 5。Coppock MT5 indicator
Coppock MetaTrader 指标 - 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。
该指标是一种实用工具，可在任何图表上显示贴有标签的交易水平。如果您想在原始图表上替换原始交易水平，请关闭 F8 图表属性中的 "显示交易水平 "并附加此指标。如果您想在自定义图表上显示交易水平（本地交易水平无法显示），则只需附加此指标即可。 BaseSymbol（基础符号）--指定从中提取交易水平数据的符号--对于独特的自定义符号非常有用。 TextBarsBack（回溯文本条）--指定从当前绘制水平标签的条数回溯到历史上的条数。 注意：虽然代码中引用了魔法数字，但目前它并未包含在交易线中。如果您在同一符号上运行多个 EA，可以编辑代码以显示神奇数字，然后在一个图表上运行多个指标实例。您还可以根据需要在对象属性中编辑字体大小和文本间距，以适应不同的显示分辨率。Spread indicator MT5
Spread MetaTrader 指标 - 在图表主窗口中显示当前点差。您可以修改字体参数、指标位置和点差值的正常化。每个刻度线后都会重新绘制点差，确保点差值最新、最活跃。这对于点差可变或点差经常扩大的经纪商非常有用。您还可以启用在当前买入线附近显示点差标签。该指标适用于 MT4 和 MT5。