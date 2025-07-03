Coppock MetaTrader 指标 - 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。

支撑位和阻力位 MetaTrader 指标--顾名思义，该指标显示支撑位和阻力位。它直接显示在图表上，为您设置止损或止盈水平，或查看下一个市场目标提供方便。该指标使用标准 MetaTrader 分形指标（采用 Bill Williams 的方法），输入参数不可更改。该指标适用于 MetaTrader 版本 4 和 5。

该指标是一种实用工具，可在任何图表上显示贴有标签的交易水平。如果您想在原始图表上替换原始交易水平，请关闭 F8 图表属性中的 "显示交易水平 "并附加此指标。如果您想在自定义图表上显示交易水平（本地交易水平无法显示），则只需附加此指标即可。 BaseSymbol（基础符号）--指定从中提取交易水平数据的符号--对于独特的自定义符号非常有用。 TextBarsBack（回溯文本条）--指定从当前绘制水平标签的条数回溯到历史上的条数。 注意：虽然代码中引用了魔法数字，但目前它并未包含在交易线中。如果您在同一符号上运行多个 EA，可以编辑代码以显示神奇数字，然后在一个图表上运行多个指标实例。您还可以根据需要在对象属性中编辑字体大小和文本间距，以适应不同的显示分辨率。

Spread MetaTrader 指标 - 在图表主窗口中显示当前点差。您可以修改字体参数、指标位置和点差值的正常化。每个刻度线后都会重新绘制点差，确保点差值最新、最活跃。这对于点差可变或点差经常扩大的经纪商非常有用。您还可以启用在当前买入线附近显示点差标签。该指标适用于 MT4 和 MT5。