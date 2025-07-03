당사 팬 페이지에 가입하십시오
Baseline: iMA + ATR Bands - MetaTrader 5용 지표
- 97
-
인디케이터 이름 : 기준 : iMA + ATR 밴드
설명 :
기준선: iMA+ATR 밴드는 표준 이동평균(MA)과 평균 실제 범위(ATR)를 기준으로 한 상한 및 하한 밴드를 결합한 사용자 지정 지표입니다. 그 결과 시장 추세, 잠재적 돌파, 변동성을 파악할 수 있는 간단하면서도 강력한 시각적 도구가 탄생했습니다.
배경 :
이 지표는 베이스라인이 기본 추세 필터 역할을 하는 넌센스 외환(NNFX) 트레이딩 방법론에서 영감을 받았습니다. 기준선 설정을 차트에서 직접 읽고 해석하기 쉽게 하기 위해 개발했습니다.
사용 방법:
- iMA 기간 - 이동평균을 계산하는 데 사용되는 바의 수입니다.
- iMA 방법 - 이동평균 유형(SMA, EMA, SMMA, LWMA).
- 적용된 가격 - MA의 기준 가격(예: 종가, 시가, 고가, 저가).
- ATR 기간 - ATR 계산에 사용된 바 수입니다.
- ATR 승수 - 상한 및 하한 구간을 계산하기 위해 ATR 값에 적용되는 계수입니다.
트레이딩 제안 (재정적 조언이 아님) :
-
MA 선을 기준 추세 필터로 사용합니다.
-
가격이 상위 밴드 위로 교차하면 상승 모멘텀을 시사할 수 있습니다.
-
가격이 하단 밴드 아래로 교차하면 약세 모멘텀을 나타낼 수 있습니다.
-
전략에 따라 확인, 거래량 및 종료 지표와 결합하세요(예: NNFX 가이드라인).
스크린샷 :
입력 설정 :
색상 및 선 설정 :
정보 :
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/60054
