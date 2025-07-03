자체 소스 텍스트를 생성하는 스크립트입니다. MQL5에서 고전적인 문제를 해결합니다. 응용 가치가 없습니다. 그러나 프로그래밍 및 알고리즘화를 공부하는 사람들에게는 유용할 수 있습니다.

이 인디케이터는 모든 차트에 레이블이 지정된 거래 수준을 표시하는 유틸리티입니다. 기본 차트에서 기본 거래 수준을 대체하려면 F8 차트 속성에서 "거래 수준 표시"를 끄고 이 인디케이터를 첨부하세요. 기본 거래 수준을 표시할 수 없는 사용자 지정 차트에 거래 수준을 표시하려면 이 인디케이터를 첨부하면 됩니다. BaseSymbol - 거래 수준 데이터를 가져올 심볼을 지정합니다(고유한 사용자 지정 심볼에 유용). TextBarsBack - 현재 바에서 레벨 라벨이 그려질 과거 바의 수를 지정합니다. 참고: 코드에서 매직 넘버가 참조되지만 현재 거래 라인에 포함되지 않습니다. 동일한 심볼에서 여러 EA를 실행하는 경우 매직넘버를 표시하도록 코드를 편집한 다음 하나의 차트에서 지표의 여러 인스턴스를 실행할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 개체 속성에서 글꼴 크기와 텍스트 간격을 다른 표시 해상도에 맞게 편집할 수 있습니다.

지그재그는 대부분의 단점이 없는 유형입니다.