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Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标是一种实用工具，可在任何图表上显示贴有标签的交易水平。如果您想在原始图表上替换原始交易水平，请关闭 F8 图表属性中的 "显示交易水平"，然后附加此指标。如果您想在自定义图表上显示交易水平（本地交易水平无法显示），只需附加此指标即可。
- BaseSymbol（基础符号）--指定从中提取交易水平数据的符号--对于独特的自定义符号非常有用。
- TextBarsBack - 指定将绘制水平标签的当前条的历史回溯条数。
如果在同一符号上运行多个 EA，可以编辑代码以显示神奇数字，然后在一个图表上运行多个指标实例。您还可以根据需要在对象属性中编辑字体大小和文本间距，以适应不同的显示分辨率。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60023
将移动平均线与基于 ATR 的上下限相结合，作为趋势过滤器和波动通道。Support and Resistance MT5
支撑位和阻力位 MetaTrader 指标--顾名思义，该指标显示支撑位和阻力位。它直接显示在图表上，为您设置止损或止盈水平，或查看下一个市场目标提供方便。该指标使用标准 MetaTrader 分形指标（采用 Bill Williams 的方法），输入参数不可更改。该指标适用于 MetaTrader 版本 4 和 5。
Spread MetaTrader 指标 - 在图表主窗口中显示当前点差。您可以修改字体参数、指标位置和点差值的正常化。每个刻度线后都会重新绘制点差，确保点差值最新、最活跃。这对于点差可变或点差经常扩大的经纪商非常有用。您还可以启用在当前买入线附近显示点差标签。该指标适用于 MT4 和 MT5。Schaff Trend Cycle MT5
Schaff Trend Cycle（MetaTrader 指标）--这是一种周期性震荡指标，通过使用周期计算 MACD 线上的随机指标。其结果是改进版的震荡指标，在趋势期间不会波澜起伏，并能对变化做出快速反应。它是由 Doug Schaff 开发的，他假定货币趋势在周期中加速和减速。其算法于 2008 年公开。Schaff Trend Cycle 尝试结合两种不同的趋势方向变化判断方法--MACD 和平滑随机振荡器。指标值在 0 和 100 之间波动。使用两个触发水平 - 25 和 75。可选择警报。您可以在 MT4、MT5 上下载该指标。