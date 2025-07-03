거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 인디케이터는 모든 차트에 레이블이 지정된 거래 수준을 표시하는 유틸리티입니다. 기본 차트에서 기본 거래 수준을 대체하려면 F8 차트 속성에서 "거래 수준 표시"를 끄고 이 인디케이터를 첨부하세요. 사용자 지정 차트(기본 거래 수준을 표시할 수 없는)에 거래 수준을 표시하려면 이 인디케이터를 첨부하기만 하면 됩니다.
- BaseSymbol - 거래 수준 데이터를 가져올 심볼을 지정합니다. 고유한 사용자 지정 심볼에 유용합니다.
- TextBarsBack - 레벨 레이블이 그려질 현재 바에서 과거로 거슬러 올라가는 바의 수를 지정합니다.
동일한 심볼에서 여러 EA를 실행하는 경우 매직넘버를 표시하도록 코드를 편집한 다음 하나의 차트에서 지표의 여러 인스턴스를 실행할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 개체 속성에서 글꼴 크기와 텍스트 간격을 다른 표시 해상도에 맞게 편집할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/60023
