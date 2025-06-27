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Индикаторы

Trendline zigzag in qualitative channel - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Этот индикатор является развитием классического канала Дончиана.

Развороты определяются с помощью зигзагообразной структуры и графических маркеров, при этом развороты полностью определяются поведением канала. Разворот происходит, когда канал уплощается, образуя точку соединения для следующей ноги зигзага. Чтобы избежать слабых или незначительных поворотов, используется параметр глубины, подтверждающий плоскостность канала, прежде чем отметить новый поворот. Логика разворота намеренно упрощена, без применения коррекции вперед. В результате возникает некоторое запаздывание, связанное с необходимостью подтверждения.

Чтобы сделать индикатор более полезным в реальной торговле, текущая "живая" нога рисуется в виде динамической линии тренда от последнего подтвержденного разворота до текущего ценового экстремума. Эта линия тренда остается в силе до тех пор, пока не будет подтверждена новая точка разворота. В результате получается постоянно обновляющийся цикл трендовых линий, что улучшает визуальную интерпретацию канала и дает аналитическое преимущество.

Цель этого индикатора - наблюдать, уважает ли цена линию тренда, реагируя на нее отскоком, или не уважает, изменяя ее и вызывая смену направления. Этот инструмент дает качественное понимание, а не точные сигналы, поэтому его не следует использовать для точного прогнозирования движения рынка или в качестве самостоятельного инструмента принятия решений.

Линия тренда Канал Дончиана


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Редактирование: Выложена новая версия (1.02) с полной реконструкцией кода и опциями ввода для коррекции ног, а также возможностью включения или отключения линии тренда


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59792

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