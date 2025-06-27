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Trendline zigzag in qualitative channel - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор является развитием классического канала Дончиана.
Развороты определяются с помощью зигзагообразной структуры и графических маркеров, при этом развороты полностью определяются поведением канала. Разворот происходит, когда канал уплощается, образуя точку соединения для следующей ноги зигзага. Чтобы избежать слабых или незначительных поворотов, используется параметр глубины, подтверждающий плоскостность канала, прежде чем отметить новый поворот. Логика разворота намеренно упрощена, без применения коррекции вперед. В результате возникает некоторое запаздывание, связанное с необходимостью подтверждения.
Чтобы сделать индикатор более полезным в реальной торговле, текущая "живая" нога рисуется в виде динамической линии тренда от последнего подтвержденного разворота до текущего ценового экстремума. Эта линия тренда остается в силе до тех пор, пока не будет подтверждена новая точка разворота. В результате получается постоянно обновляющийся цикл трендовых линий, что улучшает визуальную интерпретацию канала и дает аналитическое преимущество.
Цель этого индикатора - наблюдать, уважает ли цена линию тренда, реагируя на нее отскоком, или не уважает, изменяя ее и вызывая смену направления. Этот инструмент дает качественное понимание, а не точные сигналы, поэтому его не следует использовать для точного прогнозирования движения рынка или в качестве самостоятельного инструмента принятия решений.
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Редактирование: Выложена новая версия (1.02) с полной реконструкцией кода и опциями ввода для коррекции ног, а также возможностью включения или отключения линии тренда
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59792
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