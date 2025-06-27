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Советники

Управление рисками и ежедневная предвзятость бота Икт - эксперт для MetaTrader 5

Niquel Mendoza
Niquel Mendoza

Niquel Mendoza

4.7 (4)
Creator of the TSN ecosystem (Trade Systems Nique) for MQL5.
5 продуктов 11 статей 1 код 5 тем 16 комментариев
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
MQL5.zip (56.12 KB)
Bias Ea.mq5 (2.81 KB) просмотр
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В советник Bias Ea интегрирован класс для реализации динамического управления рисками, который позволяет устанавливать ежедневные, еженедельные и ежемесячные максимальные лимиты прибыли и убытков. Эти значения могут динамически корректироваться в зависимости от процентного изменения баланса счета, что способствует адаптивному управлению эффективностью.

В состав кода входит класс COcoOrder, облегчающий работу с ордерами OCO (One-Cancels-Other), и библиотека Array Functions, содержащая более 50 функций для работы с массивами, датами и простыми математическими операциями.

Кроме того, советник содержит три дополнительных класса, которые помогают работать с подвеской оборудования, конвертировать пиксели в цены и свечи, а также более точно рассчитывать ATR (Average True Range).

Для определения направления сделок советник использует метод ICT Daily Bias. Также в комплект входит файл "Base Strategies"- базовый класс для разработки новых торговых стратегий, и файл Bias, который позволяет рассчитать текущий иктовский перекос рынка (бычий, медвежий или пересматривающий) на разных таймфреймах.

В целом код представляет собой модульную структуру, объединяющую управление рисками, обработку ордеров и технический анализ для облегчения разработки и исполнения автоматических стратегий.

  • График.

глава1


  • Конфигурации

ч2


  • Результаты


Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/59714

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