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Управление рисками и ежедневная предвзятость бота Икт - эксперт для MetaTrader 5
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В советник Bias Ea интегрирован класс для реализации динамического управления рисками, который позволяет устанавливать ежедневные, еженедельные и ежемесячные максимальные лимиты прибыли и убытков. Эти значения могут динамически корректироваться в зависимости от процентного изменения баланса счета, что способствует адаптивному управлению эффективностью.
В состав кода входит класс COcoOrder, облегчающий работу с ордерами OCO (One-Cancels-Other), и библиотека Array Functions, содержащая более 50 функций для работы с массивами, датами и простыми математическими операциями.
Кроме того, советник содержит три дополнительных класса, которые помогают работать с подвеской оборудования, конвертировать пиксели в цены и свечи, а также более точно рассчитывать ATR (Average True Range).
Для определения направления сделок советник использует метод ICT Daily Bias. Также в комплект входит файл "Base Strategies"- базовый класс для разработки новых торговых стратегий, и файл Bias, который позволяет рассчитать текущий иктовский перекос рынка (бычий, медвежий или пересматривающий) на разных таймфреймах.
В целом код представляет собой модульную структуру, объединяющую управление рисками, обработку ордеров и технический анализ для облегчения разработки и исполнения автоматических стратегий.
- График.
- Конфигурации
- Результаты
Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/59714
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