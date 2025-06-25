Можно построить график входящего объема вместо того, чтобы просто построить один столбик гистограммы объема для описания объема в баре. Вместо того чтобы просто показывать общий объем за бар, как стандартный индикатор объема, этот индикатор показывает, как объем изменяется тик за тиком.

Таким образом, этот индикатор дает представление о давлении объема в реальном времени. Если на баре наблюдается высокая тиковая активность, гистограмма будет показывать растущий тренд и увеличиваться в размерах. Если на рынке наблюдается более слабый объем, гистограмма будет показывать более слабые пики.

Это создает линейную прогрессию тикового объема в тиковом времени, чтобы по-другому визуализировать объем, накапливающийся для одного бара.





Это может быть полезно для:

Обнаружения внезапных скачков объема в режиме реального времени.

Отслеживания микроструктурных изменений на рынке.

Понимание нарастания объема во время формирования бара.

Выявление поглощения или истощения (если объем резко возрастает, но цена не сильно движется).







