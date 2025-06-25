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Intrabar Volume Flow - индикатор для MetaTrader 5
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Можно построить график входящего объема вместо того, чтобы просто построить один столбик гистограммы объема для описания объема в баре.
Вместо того чтобы просто показывать общий объем за бар, как стандартный индикатор объема, этот индикатор показывает, как объем изменяется тик за тиком.
Таким образом, этот индикатор дает представление о давлении объема в реальном времени. Если на баре наблюдается высокая тиковая активность, гистограмма будет показывать растущий тренд и увеличиваться в размерах. Если на рынке наблюдается более слабый объем, гистограмма будет показывать более слабые пики.
Это создает линейную прогрессию тикового объема в тиковом времени, чтобы по-другому визуализировать объем, накапливающийся для одного бара.
Это может быть полезно для:
Обнаружения внезапных скачков объема в режиме реального времени.
Отслеживания микроструктурных изменений на рынке.
Понимание нарастания объема во время формирования бара.
Выявление поглощения или истощения (если объем резко возрастает, но цена не сильно движется).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55923
Скрипт, который при перетаскивании на график выводит в окне экспертов количество баров, находящихся на этом графике - как по волшебству.Equity and Balance Indicator - History based
Этот индикатор считывает историю торговли и строит график Cumulative P & L с течением времени, помогая визуальным трейдерам увидеть, сколько денег они зарабатывают или теряют с течением времени. Текущая версия имеет маргинальную погрешность в 0,02%, что связано с округлением плавающих значений и методами расчета. С учетом этой предельной погрешности ее можно считать чрезвычайно точной.
Этот индикатор обнаруживает бычьи и медвежьи свечные паттерны с объемом и дополнительным фильтром объема для выделения более сильных сигналов.Trendline zigzag in qualitative channel
Динамическая эволюция канала Дончиан на основе трендлайна