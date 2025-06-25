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Индикаторы

Intrabar Volume Flow - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Можно построить график входящего объема вместо того, чтобы просто построить один столбик гистограммы объема для описания объема в баре.

Вместо того чтобы просто показывать общий объем за бар, как стандартный индикатор объема, этот индикатор показывает, как объем изменяется тик за тиком.

Таким образом, этот индикатор дает представление о давлении объема в реальном времени. Если на баре наблюдается высокая тиковая активность, гистограмма будет показывать растущий тренд и увеличиваться в размерах. Если на рынке наблюдается более слабый объем, гистограмма будет показывать более слабые пики.

Это создает линейную прогрессию тикового объема в тиковом времени, чтобы по-другому визуализировать объем, накапливающийся для одного бара.


Это может быть полезно для:

Обнаружения внезапных скачков объема в режиме реального времени.

Отслеживания микроструктурных изменений на рынке.

Понимание нарастания объема во время формирования бара.

Выявление поглощения или истощения (если объем резко возрастает, но цена не сильно движется).

Внутрибарабанный объем


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55923

A 3 line script that tells you how many bars are on your chart A 3 line script that tells you how many bars are on your chart

Скрипт, который при перетаскивании на график выводит в окне экспертов количество баров, находящихся на этом графике - как по волшебству.

Equity and Balance Indicator - History based Equity and Balance Indicator - History based

Этот индикатор считывает историю торговли и строит график Cumulative P &amp; L с течением времени, помогая визуальным трейдерам увидеть, сколько денег они зарабатывают или теряют с течением времени. Текущая версия имеет маргинальную погрешность в 0,02%, что связано с округлением плавающих значений и методами расчета. С учетом этой предельной погрешности ее можно считать чрезвычайно точной.

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