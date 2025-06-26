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Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Этот индикатор определяет на графике бычьи и медвежьи свечные паттерны и опционально подтверждает их объемом. Если объем текущей свечи превышает объем предыдущей, паттерн считается более сильным и надежным. Пользователь может выбрать, применять или нет этот фильтр подтверждения объемом.
Внешние входы:
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BullishArrowColor : Цвет стрелки, обозначающей паттерны бычьего заливного движения.
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BearishArrowColor : Цвет стрелки, обозначающей медвежьи фигуры поглощения.
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UseVolumeFilter : Включает или выключает подтверждение объема.
Как интерпретировать:
Стрелка, направленная вверх под свечой, указывает на бычий паттерн залив, а стрелка, направленная вниз над свечой, указывает на медвежий паттерн залив. Если включено подтверждение объема, то отображаются только фигуры заливного типа с растущим объемом.
Иллюстрация:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59733
Индикатор, визуализирующий изменение объема с течением времени в пределах каждого бара. Он показывает тиковый объем в формате скользящей гистограммы.A 3 line script that tells you how many bars are on your chart
Скрипт, который при перетаскивании на график выводит в окне экспертов количество баров, находящихся на этом графике - как по волшебству.
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