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Индикаторы

Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation - индикатор для MetaTrader 5

Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento
Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento

Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento

  • Computer Engineering and Independent MQL5 Developer в  Freelance Developer
  • Бразилия
  • 567
5 (1)
Computer Engineer and freelance developer specializing in algorithmic trading, data analysis, and backend development. I create custom MQL5 indicators, trading tools, and automations to help traders improve decision making.
2 кода 4 комментария
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(5)
Опубликован:
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Описание:

Этот индикатор определяет на графике бычьи и медвежьи свечные паттерны и опционально подтверждает их объемом. Если объем текущей свечи превышает объем предыдущей, паттерн считается более сильным и надежным. Пользователь может выбрать, применять или нет этот фильтр подтверждения объемом.

Внешние входы:

  • BullishArrowColor : Цвет стрелки, обозначающей паттерны бычьего заливного движения.

  • BearishArrowColor : Цвет стрелки, обозначающей медвежьи фигуры поглощения.

  • UseVolumeFilter : Включает или выключает подтверждение объема.

Как интерпретировать:
Стрелка, направленная вверх под свечой, указывает на бычий паттерн залив, а стрелка, направленная вниз над свечой, указывает на медвежий паттерн залив. Если включено подтверждение объема, то отображаются только фигуры заливного типа с растущим объемом.

Иллюстрация:

Индикатор паттерна Энгульфинг - наглядный пример графика

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59733

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