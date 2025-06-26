Описание:

Этот индикатор определяет на графике бычьи и медвежьи свечные паттерны и опционально подтверждает их объемом. Если объем текущей свечи превышает объем предыдущей, паттерн считается более сильным и надежным. Пользователь может выбрать, применять или нет этот фильтр подтверждения объемом.

Внешние входы:

BullishArrowColor : Цвет стрелки, обозначающей паттерны бычьего заливного движения.

BearishArrowColor : Цвет стрелки, обозначающей медвежьи фигуры поглощения.

UseVolumeFilter : Включает или выключает подтверждение объема.

Как интерпретировать:

Стрелка, направленная вверх под свечой, указывает на бычий паттерн залив, а стрелка, направленная вниз над свечой, указывает на медвежий паттерн залив. Если включено подтверждение объема, то отображаются только фигуры заливного типа с растущим объемом.

Иллюстрация:



