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Индикаторы

Индикатор равновесия тренда TrendEQ - индикатор для MetaTrader 5

Simon Draxler
Simon Draxler

Simon Draxler

5 (5)
Обо мне
Привет! Я профессиональный разработчик с более чем 14-летним опытом создания программного обеспечения. Успешный трейдинг не требует волшебства — нужны логика, стабильность и чистый код.
14 продуктов 2 кода 13 комментариев
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Просмотров:
779
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
XAUUSDH1.png (61.07 KB)
TrendEQ.mq5 (10.18 KB) просмотр
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Настройки и параметры Общие параметры Период моментума Количество свечей, используемых для расчета моментума. Рекомендуемое значение: 14 (чем выше значение, тем более гладкая кривая, но с запаздыванием). Период волатильности Количество свечей, используемых для расчета волатильности. Рекомендуемое значение: 14 Масштабный коэффициент Масштабный коэффициент корректирует расчет указателя, чтобы получить читаемую кривую. Значение по умолчанию: 100000 Порог перекупленности Уровень, выше которого рынок считается перекупленным. Значение по умолчанию: 100.0 Уровень перепроданности Ниже этого значения рынок считается перепроданным. Значение по умолчанию: -100.0 Функция определения тренда: Положительный: Указывает на восходящий импульс (бычий тренд). Отрицательный: Указывает на нисходящий импульс (медвежий тренд). Корректировка волатильности: Этот индикатор корректирует расчет импульса в соответствии с текущей волатильностью рынка, обеспечивая более точные и своевременные сигналы. Сигналы перекупленности/перепроданности: Перекупленность: указывает на то, что коррекция цен может быть неминуемой. Перепроданность: указывает на то, что цены, скорее всего, скоро восстановятся.


Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/55792

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