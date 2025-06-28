







Настройки и параметры Общие параметры Период моментума Количество свечей, используемых для расчета моментума. Рекомендуемое значение: 14 (чем выше значение, тем более гладкая кривая, но с запаздыванием). Период волатильности Количество свечей, используемых для расчета волатильности. Рекомендуемое значение: 14 Масштабный коэффициент Масштабный коэффициент корректирует расчет указателя, чтобы получить читаемую кривую. Значение по умолчанию: 100000 Порог перекупленности Уровень, выше которого рынок считается перекупленным. Значение по умолчанию: 100.0 Уровень перепроданности Ниже этого значения рынок считается перепроданным. Значение по умолчанию: -100.0 Функция определения тренда: Положительный: Указывает на восходящий импульс (бычий тренд). Отрицательный: Указывает на нисходящий импульс (медвежий тренд). Корректировка волатильности: Этот индикатор корректирует расчет импульса в соответствии с текущей волатильностью рынка, обеспечивая более точные и своевременные сигналы. Сигналы перекупленности/перепроданности: Перекупленность: указывает на то, что коррекция цен может быть неминуемой. Перепроданность: указывает на то, что цены, скорее всего, скоро восстановятся.