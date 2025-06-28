Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор равновесия тренда TrendEQ - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 779
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Настройки и параметры Общие параметры Период моментума Количество свечей, используемых для расчета моментума. Рекомендуемое значение: 14 (чем выше значение, тем более гладкая кривая, но с запаздыванием). Период волатильности Количество свечей, используемых для расчета волатильности. Рекомендуемое значение: 14 Масштабный коэффициент Масштабный коэффициент корректирует расчет указателя, чтобы получить читаемую кривую. Значение по умолчанию: 100000 Порог перекупленности Уровень, выше которого рынок считается перекупленным. Значение по умолчанию: 100.0 Уровень перепроданности Ниже этого значения рынок считается перепроданным. Значение по умолчанию: -100.0 Функция определения тренда: Положительный: Указывает на восходящий импульс (бычий тренд). Отрицательный: Указывает на нисходящий импульс (медвежий тренд). Корректировка волатильности: Этот индикатор корректирует расчет импульса в соответствии с текущей волатильностью рынка, обеспечивая более точные и своевременные сигналы. Сигналы перекупленности/перепроданности: Перекупленность: указывает на то, что коррекция цен может быть неминуемой. Перепроданность: указывает на то, что цены, скорее всего, скоро восстановятся.
Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/55792
Библиотека RiskManagement в MQL5 обеспечивает эффективное и динамичное управление рисками, оптимизированное для минимизации ресурсов. Она позволяет устанавливать максимальные лимиты прибыли и убытков с настраиваемыми модификаторами. Она включает в себя управление ордерами OCO и инструменты для управления свечами и преобразования цен.Trendline zigzag in qualitative channel
Динамическая эволюция канала Дончиан на основе трендлайна
Этот скрипт и советник позволяет кодерам проводить бэктест своих новостных стратегий, использующих календарь MQL5.Smart Trend Follower
Этот советник предназначен для автоматического отслеживания рыночных тенденций с помощью сигналов от индикаторов Moving Average и Stochastic Oscillator. Советник обнаруживает сигналы на покупку и продажу, используя пересечения MA, и подтверждает тренд с помощью Stochastic. Кроме того, советник включает автоматическое управление позициями, например, установку тейк-профита, стоп-лосса и удвоение размера лота, что повышает эффективность торговли на трендовых рынках.