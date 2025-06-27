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Trendline zigzag in qualitative channel - MetaTrader 5脚本
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该指标是经典唐氏通道的演变。
使用之字形结构和图形标记来识别中枢，中枢完全来自通道的行为。当通道变平，形成下一条之字形线段的连接点时，就会触发中枢。为避免枢轴过弱或不明显，在标记新的枢轴之前，会使用一个深度参数 来确认通道的平整度。枢轴逻辑有意保持简单，不应用前向修正。因此，由于需要确认，因此存在一些固有的滞后性。
为了使该指标在实时交易中更有用，当前的 "实时 "走势 被画成一条动态趋势线，从最近确认的中枢到当前的价格极值。在新的中枢得到确认之前，这条趋势线一直有效。这样就形成了一个不断更新的趋势线循环，从而增强了对通道的直观解读，并提供了分析优势。
该指标的目的是观察价格走势是尊重趋势线，对其做出反弹反应，还是不尊重趋势线，改变趋势线，促使方向转变。该工具提供的是定性的洞察力，而不是精确的信号，因此不应被用来预测准确的市场走势或作为独立的决策工具。
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编辑：新版本（1.02）已上传，其中包含完整的代码重构和腿部修正输入选项，以及启用或禁用趋势线的功能。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59792
Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation
该指标可检测看涨和看跌吞没烛台形态，并可选配成交量过滤器，以突出显示更强的信号。Intrabar Volume Flow
该指标可直观显示每个条形图中成交量随时间的变化情况。它以滚动柱状图格式显示刻度线成交量。
风险管理和机器人技术的日常偏差
MQL5 中的 RiskManagement 库提供高效、动态的风险管理，并进行了优化，以最大限度地减少资源。它允许使用可定制的修改器设置最大盈利和亏损限制。它包括 OCO 订单控制以及蜡烛图管理和价格转换工具。Calendar-Based Backtesting: an Event-Driven Trading EA
该脚本和 EA 使编码员能够回溯测试其使用 MQL5 日历的基于新闻的策略。