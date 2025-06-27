请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Bias Ea 专家顾问集成了一个实施动态风险管理的类，允许您设置每日、每周和每月的最大盈亏限额。这些值可根据账户余额的百分比变化进行动态调整，从而促进自适应性能控制。
代码包括COcoOrder 类，该类有助于处理 OCO（单笔取消-其他）订单，还包括一个名为Array Functions 的库，其中包含 50 多个用于处理数组、日期和简单数学运算的函数。
此外，它还包含三个额外的类，有助于处理设备暂停、将像素转换为价格和蜡烛图，以及更精确地计算 ATR（平均真实范围）。
该顾问使用 ICT 每日偏差法来确定交易方向。此外，还包括"基本策略 " 文件（用于开发新交易策略的基础类）和 "偏向"文件（允许在不同时间段计算当前市场的ict偏向（看涨、看跌或修正））。
总之，代码提供了一个模块化结构，将风险管理、订单处理和技术分析结合在一起，以促进自动策略的开发和执行。
- 图表
- 配置
- 结果
由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/59714
Trendline zigzag in qualitative channel
基于趋势线的顿奇安海峡动态演变Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation
该指标可检测看涨和看跌吞没烛台形态，并可选配成交量过滤器，以突出显示更强的信号。
Calendar-Based Backtesting: an Event-Driven Trading EA
该脚本和 EA 使编码员能够回溯测试其使用 MQL5 日历的基于新闻的策略。Smart Trend Follower
该 EA 设计用于利用移动平均线和随机振荡指标发出的信号自动跟踪市场趋势。EA 利用移动平均线交叉检测买入和卖出信号，并利用随机指标确认趋势。此外，该 EA 还包括自动仓位管理功能，如设置止盈、止损和手数加倍，以提高在趋势市场中的交易效率。