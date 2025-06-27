Bias Ea 专家顾问集成了一个实施动态风险管理的类，允许您设置每日、每周和每月的最大盈亏限额。这些值可根据账户余额的百分比变化进行动态调整，从而促进自适应性能控制。

代码包括COcoOrder 类，该类有助于处理 OCO（单笔取消-其他）订单，还包括一个名为Array Functions 的库，其中包含 50 多个用于处理数组、日期和简单数学运算的函数。

此外，它还包含三个额外的类，有助于处理设备暂停、将像素转换为价格和蜡烛图，以及更精确地计算 ATR（平均真实范围）。

该顾问使用 ICT 每日偏差法来确定交易方向。此外，还包括"基本策略 " 文件（用于开发新交易策略的基础类）和 "偏向"文件（允许在不同时间段计算当前市场的ict偏向（看涨、看跌或修正））。

总之，代码提供了一个模块化结构，将风险管理、订单处理和技术分析结合在一起，以促进自动策略的开发和执行。

图表

配置





结果



