特点和功能

该指标在图表上绘制两条线：一条是高价线，另一条是低价线，根据用户定义的输入计算得出。其主要功能包括

自定义时间框架 ：用户可使用TimeFrame 输入选择一个时间框架（如每日、每小时），默认为PERIOD_D1（每日）。该指标确保所选的时间框架不小于图表的当前时间框架，以保持数据的准确性。

价格计算选项 ：价格 输入允许用户选择三种模式： 低/高 (DHL_LOWHIGH)： 绘制指定时间框架内的最高价和最低价。 开仓/平仓 (DHL_OPENCLOSE)： 绘制最高开盘价/收盘价和最低开盘价/收盘价。 平仓/收盘 (DHL_CLOSECLOSE)： 绘制最高和最低收盘价。

上一周期选项 ：上 一期输入（默认值：true）允许用户显示上一期的最高价/最低价，帮助进行历史分析。

可视化定制：该指标使用宽度为 1 的银色实线绘制最高价和最低价，确保图表清晰可见，不会显得杂乱无章。

工作原理

该指标通过初始化两个缓冲区（HighBuffer 和LowBuffer）来存储和显示最高价和最低价。在初始化（OnInit）过程中，它会设置这些缓冲区并验证时间框架。核心逻辑位于OnCalculate 函数中，该函数处理每个条形图的价格数据：

数据准备：将时间、开盘价、收盘价、最高价和最低价数组设置为反向索引系列。 时间框架对齐：指标使用iBarShift 计算柱状移动，使数据与选定的时间框架对齐。 价格计算： 对于DHL_LOWHIGH，它使用iHigh 和iLow 直接获取最高价和最低价。

对于DHL_OPENCLOSE 和DHL_CLOSECLOSE，它会使用iHighest 和iLowest 确定时间框架内的最高/最低开盘价或收盘价。 上一期处理：如果启用 "上一期"，计算将转移到上一期，从而提供历史背景。 优化：该指标将计算限制在新的或更新的条形图（限制）上，以确保效率并避免冗余处理。

实际应用

DailyHighLow 日线高低 指标非常适合根据关键价位（例如：支撑位和阻力位）制定策略的交易者：

支撑位和阻力位 ：为突破或反转策略识别每日或自定义时间框架的高/低价位。

趋势分析 ：将当前价格走势与之前的高点/低点进行比较，以判断市场方向。

风险管理 根据重要价格点设置止损或止盈水平。

使用说明

安装：将代码复制到 MQL5/Indicators 文件夹并编译，将指标添加到 MetaTrader 5 平台。 配置： 设置所需的时间框架（例如，PERIOD_D1 用于日线级别）。

根据您的策略选择价格 模式（DHL_LOWHIGH、DHL_ OPENCLOSE 或DHL_CLOSECLOSE）。

启用或禁用 "上期"选项，在当前和上期数据之间切换。 图表应用：将指标附加到任何图表上。它将显示两条银线，分别代表高位和低位。

结论

对于 MQL5 交易者来说，DailyHighLow 指标是一个简单而强大的工具，在时间框架和价格计算方法方面具有灵活性。其轻巧的设计和高效的处理方式使其既适合新手，也适合希望加强技术分析的有经验的交易者。





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