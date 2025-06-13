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Индикаторы

Swaps Monitor for a Single Symbol - индикатор для MetaTrader 5

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist в  Silk Road Trading LLC
  • США
  • 6010
Я начал в школе после школы, в суровых условиях, когда был ребенком... Свиноферма, трейлерный парк, дрова и т. д., но компьютер Apple IIe попал ко мне в руки рано. Позже у меня оказалось больше дипломов, чем у термометра, и в 1999 году я начал торговать. Самыми ценными знаниями, которые мне помогли
7 кодов 13 тем 2924 комментария
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(6)
Опубликован:
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Простая утилита для мониторинга длинных и коротких свопов по одному символу. Если свопы вашего брокера-дилера указаны в пунктах, а не в валюте счета, эта утилита автоматически конвертирует пункты в валюту счета. В среду свопы утраиваются. Горизонтальное и вертикальное выравнивание можно настроить во входных данных.

swaps_single

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59368

AutoCloseOnProfitLoss Expert - Automatically Close All Positions on Profit/Loss AutoCloseOnProfitLoss Expert - Automatically Close All Positions on Profit/Loss

Советник AutoCloseOnProfitLoss - это мощный инструмент автоматизации для MetaTrader 5, предназначенный для закрытия всех открытых позиций при достижении заданных целей по прибыли или убытку.

Period Converter Mod Period Converter Mod

Аналог Period Converter в МТ4

Fibonacci ZigZag Fibonacci ZigZag

Индикатор Zig Zag, который полагается только на минимальный % отката к каждой предыдущей волне, и, опционально, больше определенного размера, измеряемого в единицах atr.

Autoscaling Zigzag Autoscaling Zigzag

Индикатор зигзага, который использует один вход для настройки размера шага для обнаружения изменений направления волны