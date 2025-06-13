Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Swaps Monitor for a Single Symbol - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 541
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простая утилита для мониторинга длинных и коротких свопов по одному символу. Если свопы вашего брокера-дилера указаны в пунктах, а не в валюте счета, эта утилита автоматически конвертирует пункты в валюту счета. В среду свопы утраиваются. Горизонтальное и вертикальное выравнивание можно настроить во входных данных.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59368
Советник AutoCloseOnProfitLoss - это мощный инструмент автоматизации для MetaTrader 5, предназначенный для закрытия всех открытых позиций при достижении заданных целей по прибыли или убытку.Period Converter Mod
Аналог Period Converter в МТ4
Индикатор Zig Zag, который полагается только на минимальный % отката к каждой предыдущей волне, и, опционально, больше определенного размера, измеряемого в единицах atr.Autoscaling Zigzag
Индикатор зигзага, который использует один вход для настройки размера шага для обнаружения изменений направления волны