Советник AutoCloseOnProfitLoss - это мощный инструмент автоматизации для MetaTrader 5, предназначенный для закрытия всех открытых позиций при достижении заданных целей по прибыли или убытку.

Индикатор Zig Zag, который полагается только на минимальный % отката к каждой предыдущей волне, и, опционально, больше определенного размера, измеряемого в единицах atr.

Индикатор зигзага, который использует один вход для настройки размера шага для обнаружения изменений направления волны