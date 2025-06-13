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Swaps Monitor for a Single Symbol - MetaTrader 5脚本
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用于监控单一符号的多头和空头掉期的简单实用程序。如果您的经纪商指定的掉期以点数而不是账户货币计算，该工具会自动将点数转换为账户货币。周三掉期为三倍。可在输入中调整水平和垂直对齐方式。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/59368
AutoCloseOnProfitLoss Expert - Automatically Close All Positions on Profit/Loss
AutoCloseOnProfitLoss 智能交易系统（EA）是 MetaTrader 5 的一款功能强大的自动化工具，可在达到预定的盈利或亏损目标时关闭所有未结头寸。GZIP - 解码
从 *.gz 文件中解压 GZIP 压缩包，或从使用这种格式压缩的网站回复中解压 GZIP 压缩包。
贸易报告出口商
TradeReportExporter 脚本旨在将历史交易（交易）导出为方便的 CSV 文件。它能自动收集所安装工具去年的所有交易数据。文件包括日期和时间、交易类型（买入/卖出）、价格、成交量、佣金和盈亏等数据。结果保存到文件中，可在 Excel 或其他电子表格编辑器中打开。Fibonacci ZigZag
之字形指标，仅依赖于每个前浪的最小回撤百分比，并可选择大于以 atr 单位衡量的特定大小。