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Period Converter Mod - сервис для MetaTrader 5
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Индикатор ADX (Average Directional Index) Smoothed расширяет возможности стандартного ADX, применяя двойные фильтры экспоненциального сглаживания для уменьшения шума и получения более четких сигналов тренда. Он строит три линии: сглаженную +DI (синюю), -DI (красную) и основную линию ADX (зеленую). Эта усовершенствованная версия помогает трейдерам определять силу тренда и потенциальные изменения направления движения с меньшим количеством ложных сигналов. Индикатор отлично подтверждает установившиеся тренды и предупреждает об ослаблении импульса до того, как произойдет разворот цены, что делает его ценным как для стратегий следования за трендом, так и для определения оптимальных точек входа/выхода.Divergence Awesome Ocilator
Этот пользовательский индикатор MQL5 обнаруживает дивергенции между ценовым действием и Awesome Oscillator (AO), сигнализируя о потенциальных разворотах или продолжениях рынка. Он строит стрелки покупки/продажи на графике, отображает AO в виде гистограммы и рисует линии тренда, чтобы выделить дивергенции.
Советник AutoCloseOnProfitLoss - это мощный инструмент автоматизации для MetaTrader 5, предназначенный для закрытия всех открытых позиций при достижении заданных целей по прибыли или убытку.Swaps Monitor for a Single Symbol
Простая утилита для мониторинга длинных и коротких свопов по одному символу. Если свопы вашего брокера-дилера указаны в пунктах, а не в валюте счета, эта утилита автоматически конвертирует пункты в валюту счета. В среду свопы утраиваются. Горизонтальное и вертикальное выравнивание можно настроить во входных данных.