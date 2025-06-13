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Period Converter Mod - сервис для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
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Просмотров:
1071
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Services\
Period Converter Mod.mq5 (5.24 KB) просмотр
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Сервис создаёт пользовательский символ с не стандартным таймфреймом. 

 


обновлено v1.01 от 14.05.2026  добавлена возможность сдвигать время открытия баров. 

ADX Indicator (MQL5) ADX Indicator (MQL5)

Индикатор ADX (Average Directional Index) Smoothed расширяет возможности стандартного ADX, применяя двойные фильтры экспоненциального сглаживания для уменьшения шума и получения более четких сигналов тренда. Он строит три линии: сглаженную +DI (синюю), -DI (красную) и основную линию ADX (зеленую). Эта усовершенствованная версия помогает трейдерам определять силу тренда и потенциальные изменения направления движения с меньшим количеством ложных сигналов. Индикатор отлично подтверждает установившиеся тренды и предупреждает об ослаблении импульса до того, как произойдет разворот цены, что делает его ценным как для стратегий следования за трендом, так и для определения оптимальных точек входа/выхода.

Divergence Awesome Ocilator Divergence Awesome Ocilator

Этот пользовательский индикатор MQL5 обнаруживает дивергенции между ценовым действием и Awesome Oscillator (AO), сигнализируя о потенциальных разворотах или продолжениях рынка. Он строит стрелки покупки/продажи на графике, отображает AO в виде гистограммы и рисует линии тренда, чтобы выделить дивергенции.

AutoCloseOnProfitLoss Expert - Automatically Close All Positions on Profit/Loss AutoCloseOnProfitLoss Expert - Automatically Close All Positions on Profit/Loss

Советник AutoCloseOnProfitLoss - это мощный инструмент автоматизации для MetaTrader 5, предназначенный для закрытия всех открытых позиций при достижении заданных целей по прибыли или убытку.

Swaps Monitor for a Single Symbol Swaps Monitor for a Single Symbol

Простая утилита для мониторинга длинных и коротких свопов по одному символу. Если свопы вашего брокера-дилера указаны в пунктах, а не в валюте счета, эта утилита автоматически конвертирует пункты в валюту счета. В среду свопы утраиваются. Горизонтальное и вертикальное выравнивание можно настроить во входных данных.