Индикатор ADX (Average Directional Index) Smoothed расширяет возможности стандартного ADX, применяя двойные фильтры экспоненциального сглаживания для уменьшения шума и получения более четких сигналов тренда. Он строит три линии: сглаженную +DI (синюю), -DI (красную) и основную линию ADX (зеленую). Эта усовершенствованная версия помогает трейдерам определять силу тренда и потенциальные изменения направления движения с меньшим количеством ложных сигналов. Индикатор отлично подтверждает установившиеся тренды и предупреждает об ослаблении импульса до того, как произойдет разворот цены, что делает его ценным как для стратегий следования за трендом, так и для определения оптимальных точек входа/выхода.

Этот пользовательский индикатор MQL5 обнаруживает дивергенции между ценовым действием и Awesome Oscillator (AO), сигнализируя о потенциальных разворотах или продолжениях рынка. Он строит стрелки покупки/продажи на графике, отображает AO в виде гистограммы и рисует линии тренда, чтобы выделить дивергенции.