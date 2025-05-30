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Brooky Trend Strength for MT5 - MetaTrader 5脚本

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist 在  Silk Road Trading LLC
  • 美国
  • 6079
我从小就从艰苦的课余生活开始......养猪场、拖车公园、柴火场等等，但我也很早就接触到了 Apple IIe 电脑。后来，我获得的学位比温度计还多，并于 1999 年开始交易。我所受过的最有价值的对交易有帮助的教育可能是代数、几何、高等数学 I 和 II、统计学和计算机数学。这是年轻一代的计算机科学，或者嘿......只是为下一代年轻人编程。我的盈利自动交易 EA 让我有空闲时间。我通过为其他交易者免费编写一些东西来保持空闲时间。
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该指标调用其他 3 个子窗口指标。所有文件都放在 "指标 "文件夹中。

详细使用说明请访问https://www.mql5.com/zh/code/9735

布鲁克


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58838

定制的 Bmap 图表 定制的 Bmap 图表

这是 MetaTrader 5 的自定义指标，其唯一目的是在图表上以屏幕为中心显示 BMP 图像。 它有什么用途？ 它用于直接在交易图表上显示静态图像（如徽标、个人品牌、图表信息或提醒），而不影响分析和市场数据。 它是如何工作的？ 它创建一个 OBJ_BITMAP_LABEL 对象，以显示 MQL5Images 文件夹中的图像 (2.bmp)。 它自动计算图表的中心位置，并将图像放置在那里。 它在每个新的刻度上更新图像的位置，使其始终居中，即使窗口调整大小也是如此。

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MT5 自定义 MA Cross 与 RSI 指标是一款多功能交易工具，旨在帮助交易者识别趋势变化，并利用动量过滤入场。该指标将两条移动平均线 (MA) 与相对强弱指数 (RSI) 结合在一起，提供明确的买入和卖出信号。

改变蜡烛和灯芯的颜色 改变蜡烛和灯芯的颜色

绘制蜡烛芯（细线）：从每根蜡烛的最低价到最高价绘制一条垂直线（称为 "蜡烛芯"）。 绘制蜡烛体：从开盘价到收盘价绘制一个矩形，如果蜡烛看涨或看跌，则使用不同的颜色。 颜色自定义：您可以轻松更改看涨和看跌蜡烛及其蜡烛芯的颜色。 在您使用的代码中，例如：看跌蜡烛的主体为栗色 (clrMaroon)。 看跌蜡烛的蜡烛芯为浅紫色 (clrOrchid)。 它有什么用？ 如果您想要： 在图表上拥有独特而清晰的视觉风格。 更容易区分看涨蜡烛和看跌蜡烛。 以更直观的方式分析价格行为。

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当没有开仓时，EA 会随机开仓（买入或卖出的几率各占一半）。