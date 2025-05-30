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Brooky Trend Strength for MT5 - MetaTrader 5脚本
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该指标调用其他 3 个子窗口指标。所有文件都放在 "指标 "文件夹中。
详细使用说明请访问https://www.mql5.com/zh/code/9735。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58838
这是 MetaTrader 5 的自定义指标，其唯一目的是在图表上以屏幕为中心显示 BMP 图像。 它有什么用途？ 它用于直接在交易图表上显示静态图像（如徽标、个人品牌、图表信息或提醒），而不影响分析和市场数据。 它是如何工作的？ 它创建一个 OBJ_BITMAP_LABEL 对象，以显示 MQL5Images 文件夹中的图像 (2.bmp)。 它自动计算图表的中心位置，并将图像放置在那里。 它在每个新的刻度上更新图像的位置，使其始终居中，即使窗口调整大小也是如此。Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5
MT5 自定义 MA Cross 与 RSI 指标是一款多功能交易工具，旨在帮助交易者识别趋势变化，并利用动量过滤入场。该指标将两条移动平均线 (MA) 与相对强弱指数 (RSI) 结合在一起，提供明确的买入和卖出信号。
绘制蜡烛芯（细线）：从每根蜡烛的最低价到最高价绘制一条垂直线（称为 "蜡烛芯"）。 绘制蜡烛体：从开盘价到收盘价绘制一个矩形，如果蜡烛看涨或看跌，则使用不同的颜色。 颜色自定义：您可以轻松更改看涨和看跌蜡烛及其蜡烛芯的颜色。 在您使用的代码中，例如：看跌蜡烛的主体为栗色 (clrMaroon)。 看跌蜡烛的蜡烛芯为浅紫色 (clrOrchid)。 它有什么用？ 如果您想要： 在图表上拥有独特而清晰的视觉风格。 更容易区分看涨蜡烛和看跌蜡烛。 以更直观的方式分析价格行为。Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even
当没有开仓时，EA 会随机开仓（买入或卖出的几率各占一半）。