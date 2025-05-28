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Trend Zigzag (on ma cross) - индикатор для MetaTrader 5
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Это статичный зигзаг, который соединяет пересечения двух скользящих средних. Это еще один способ анализа скользящих средних.
Когда скользящая средняя с быстрым периодом пересекается над скользящей средней с медленным периодом, это сигнал на покупку, а когда скользящая средняя с быстрым периодом пересекается под скользящей средней с медленным периодом, это сигнал на продажу. Зигзаг будет формировать зеленую ногу на бычьем пересечении и начнет красную ногу на следующем медвежьем пересечении.
Поскольку зигзаг статичен, его следует читать определенным образом:
Формирование красной ноги, направленной вниз, является сигналом к покупке, так как следующая нога будет зеленой.
Формирование зеленой ноги, направленнойвверх, является сигналом к продаже, так как следующая нога будет красной.
Обратный шаг используется для того, чтобы помочь зигзагообразным ногам стать действительными, а также для устранения шума, которому скользящие средние подвержены по своей природе. Вы сами решаете, какие периоды скользящих средних работают лучше. Это экспериментальный индикатор с новой структурой зигзага, организованной с помощью циклов enum.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57302
Это индикатор, который оценивает FVG в введенном "window_size" для определения импульса или силы тренда.Breakout Finder by LonesomeTheBlue
Это точная конвертация из кода соснового скрипта от LonesomeTheBlue.
Данный советник реализует треугольную арбитражную стратегию между тремя валютными парами: EURUSD, USDJPY и EURJPY.SignalAI - Indicator
Этот индикатор показывает сигнал на покупку или продажу