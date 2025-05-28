Это статичный зигзаг, который соединяет пересечения двух скользящих средних. Это еще один способ анализа скользящих средних.

Когда скользящая средняя с быстрым периодом пересекается над скользящей средней с медленным периодом, это сигнал на покупку, а когда скользящая средняя с быстрым периодом пересекается под скользящей средней с медленным периодом, это сигнал на продажу. Зигзаг будет формировать зеленую ногу на бычьем пересечении и начнет красную ногу на следующем медвежьем пересечении.

Поскольку зигзаг статичен, его следует читать определенным образом:

Формирование красной ноги, направленной вниз, является сигналом к покупке, так как следующая нога будет зеленой.

Формирование зеленой ноги, направленнойвверх, является сигналом к продаже, так как следующая нога будет красной.

Обратный шаг используется для того, чтобы помочь зигзагообразным ногам стать действительными, а также для устранения шума, которому скользящие средние подвержены по своей природе. Вы сами решаете, какие периоды скользящих средних работают лучше. Это экспериментальный индикатор с новой структурой зигзага, организованной с помощью циклов enum.



