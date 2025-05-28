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Индикаторы

Trend Zigzag (on ma cross) - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Это статичный зигзаг, который соединяет пересечения двух скользящих средних. Это еще один способ анализа скользящих средних.

Когда скользящая средняя с быстрым периодом пересекается над скользящей средней с медленным периодом, это сигнал на покупку, а когда скользящая средняя с быстрым периодом пересекается под скользящей средней с медленным периодом, это сигнал на продажу. Зигзаг будет формировать зеленую ногу на бычьем пересечении и начнет красную ногу на следующем медвежьем пересечении.

Поскольку зигзаг статичен, его следует читать определенным образом:

Формирование красной ноги, направленной вниз, является сигналом к покупке, так как следующая нога будет зеленой.

Формирование зеленой ноги, направленнойвверх, является сигналом к продаже, так как следующая нога будет красной.

Обратный шаг используется для того, чтобы помочь зигзагообразным ногам стать действительными, а также для устранения шума, которому скользящие средние подвержены по своей природе. Вы сами решаете, какие периоды скользящих средних работают лучше. Это экспериментальный индикатор с новой структурой зигзага, организованной с помощью циклов enum.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57302

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