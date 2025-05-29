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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58789
三角套利
该智能交易系统 (EA) 在欧元兑美元、美元兑日元和欧元兑日元这三种货币对之间实施三角套利策略。Trend Zigzag (on ma cross)
连接移动平均线交叉点的静态之字形
Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5
MT5 自定义 MA Cross 与 RSI 指标是一款多功能交易工具，旨在帮助交易者识别趋势变化，并利用动量过滤入场。该指标将两条移动平均线 (MA) 与相对强弱指数 (RSI) 结合在一起，提供明确的买入和卖出信号。定制的 Bmap 图表
这是 MetaTrader 5 的自定义指标，其唯一目的是在图表上以屏幕为中心显示 BMP 图像。 它有什么用途？ 它用于直接在交易图表上显示静态图像（如徽标、个人品牌、图表信息或提醒），而不影响分析和市场数据。 它是如何工作的？ 它创建一个 OBJ_BITMAP_LABEL 对象，以显示 MQL5Images 文件夹中的图像 (2.bmp)。 它自动计算图表的中心位置，并将图像放置在那里。 它在每个新的刻度上更新图像的位置，使其始终居中，即使窗口调整大小也是如此。