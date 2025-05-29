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SignalAI - Indicator - MetaTrader 5脚本

Mduduzi Gift Ngcebo Langa
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适用于黄金和比特币的 M1、M5、M15、M30、H1、H4 时间框架

shot1

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58789

三角套利 三角套利

该智能交易系统 (EA) 在欧元兑美元、美元兑日元和欧元兑日元这三种货币对之间实施三角套利策略。

Trend Zigzag (on ma cross) Trend Zigzag (on ma cross)

连接移动平均线交叉点的静态之字形

Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5 Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5

MT5 自定义 MA Cross 与 RSI 指标是一款多功能交易工具，旨在帮助交易者识别趋势变化，并利用动量过滤入场。该指标将两条移动平均线 (MA) 与相对强弱指数 (RSI) 结合在一起，提供明确的买入和卖出信号。

定制的 Bmap 图表 定制的 Bmap 图表

这是 MetaTrader 5 的自定义指标，其唯一目的是在图表上以屏幕为中心显示 BMP 图像。 它有什么用途？ 它用于直接在交易图表上显示静态图像（如徽标、个人品牌、图表信息或提醒），而不影响分析和市场数据。 它是如何工作的？ 它创建一个 OBJ_BITMAP_LABEL 对象，以显示 MQL5Images 文件夹中的图像 (2.bmp)。 它自动计算图表的中心位置，并将图像放置在那里。 它在每个新的刻度上更新图像的位置，使其始终居中，即使窗口调整大小也是如此。