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Custom MA Cross with RSI Indicator for MT5 - MetaTrader 5脚本
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MT5 自定义 MA Cross 与 RSI 指标是一款多功能交易工具，旨在帮助交易者识别趋势变化，并利用动量过滤进场。该指标将两条移动平均线（MA）与相对强弱指数（RSI）相结合，提供明确的买入和卖出信号。
功能：
- 可自定义移动平均线：为每条移动平均线选择类型（SMA、EMA 等）、周期和价格来源。
- 交叉警报：当快速 MA 穿过慢速 MA 上方或下方时，接收视觉警报和可选的声音警报。
- RSI 过滤器：仅在 RSI 高于/低于用户定义的水平时显示信号，帮助您避免在趋势疲软时错误入市。
- 图表上的信号：
- 用户友好设置：
工作原理：
1. 该指标跟踪两条移动平均线。
2. 当快速 MA 穿过慢速 MA 且 RSI 高于设定水平时，会出现买入信号。
3. 当快速 MA 穿过慢速 MA 且 RSI 低于设定水平时，会出现卖出信号。
4. 所有信号在图表上均可见。所有信号在图表上均清晰可见，便于参考。
优点：
- 增强趋势跟踪策略。
- 筛选出疲软或不稳定的市场状况。
- 帮助交易者更有信心地进入交易。
适用于 MetaTrader 5 平台上的所有时间框架和货币对。
您可以自定义颜色：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58636
该指标显示买入或卖出信号三角套利
该智能交易系统 (EA) 在欧元兑美元、美元兑日元和欧元兑日元这三种货币对之间实施三角套利策略。
这是 MetaTrader 5 的自定义指标，其唯一目的是在图表上以屏幕为中心显示 BMP 图像。 它有什么用途？ 它用于直接在交易图表上显示静态图像（如徽标、个人品牌、图表信息或提醒），而不影响分析和市场数据。 它是如何工作的？ 它创建一个 OBJ_BITMAP_LABEL 对象，以显示 MQL5Images 文件夹中的图像 (2.bmp)。 它自动计算图表的中心位置，并将图像放置在那里。 它在每个新的刻度上更新图像的位置，使其始终居中，即使窗口调整大小也是如此。Brooky Trend Strength for MT5
该指标调用其他 3 个子窗口指标。所有文件都放在 "指标 "文件夹中。