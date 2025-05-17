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ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5
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Betty Naliaka BarasaСпециалист по Long-Term Convergence Divergence | Разработчик MQL5 | Трейдинг-стратег
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58257
Это простой советник по возврату к среднему значению.GZIP - Decode
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Заключает сделки на основе ICT silverbullet и 2022 модели с трейлинг стопами и партициями, также сохраняет вход в соответствии с OTE, а риск минимален. Он работает в небольшом временном окне серебряной пули, особенно на NY-сессии, и если сделка не найдена, 2022 модель и фибоначчи OTE впрыгивают, чтобы получить сделку. Но вход осуществляется только после подтверждения наличия этих моделей, следовательно, сделок будет меньше для минимальной просадки и высокого винрейта. Чтобы узнать больше об этих стратегиях, вы можете посетить YouTube-канал Inner Circle Trader.EquiPeak Drawdown Tracker
EquiPeak Drawdown Tracker - это индикатор, предназначенный для отслеживания и регистрации максимальной просадки вашего торгового счета в режиме реального времени. Он не просто предупреждает о текущей просадке; он особенно полезен для визуального сравнения текущей просадки с максимальной исторической просадкой, которую вы ожидаете или ранее зафиксировали.