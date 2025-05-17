CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Betty Naliaka Barasa
Betty Naliaka Barasa

Betty Naliaka Barasa

Специалист по Long-Term Convergence Divergence | Разработчик MQL5 | Трейдинг-стратег
1 код 3 темы 8 комментариев
Просмотров:
801
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
https://www.mql5.com/ru/code/13095

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58257

Индиана Джонс Средняя реверсия EA Индиана Джонс Средняя реверсия EA

Это простой советник по возврату к среднему значению.

GZIP - Decode GZIP - Decode

Распаковка GZIP архивов из *.gz файлов или ответов с сайтов сжатых этим форматом.

ICT_conceptsEA by Emil ICT_conceptsEA by Emil

Заключает сделки на основе ICT silverbullet и 2022 модели с трейлинг стопами и партициями, также сохраняет вход в соответствии с OTE, а риск минимален. Он работает в небольшом временном окне серебряной пули, особенно на NY-сессии, и если сделка не найдена, 2022 модель и фибоначчи OTE впрыгивают, чтобы получить сделку. Но вход осуществляется только после подтверждения наличия этих моделей, следовательно, сделок будет меньше для минимальной просадки и высокого винрейта. Чтобы узнать больше об этих стратегиях, вы можете посетить YouTube-канал Inner Circle Trader.

EquiPeak Drawdown Tracker EquiPeak Drawdown Tracker

EquiPeak Drawdown Tracker - это индикатор, предназначенный для отслеживания и регистрации максимальной просадки вашего торгового счета в режиме реального времени. Он не просто предупреждает о текущей просадке; он особенно полезен для визуального сравнения текущей просадки с максимальной исторической просадкой, которую вы ожидаете или ранее зафиксировали.