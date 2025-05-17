ICT 실버 불릿과 2022 모델을 기반으로 후행 스톱 및 부분적으로 거래를 수행하며 OTE에 따라 진입을 유지하며 위험을 최소화합니다. 실버 불릿, 특히 뉴욕 세션의 짧은 시간대에 작동하며 거래가 발견되지 않으면 2022 모델과 피보나치 OTE가 거래를 얻기 위해 뛰어 들어갑니다. 그러나 진입은 이러한 모델이 존재하는지 확인한 후에만 가능하므로 최소한의 손실과 높은 승률을 위해 거래가 줄어 듭니다. 이러한 전략에 대해 자세히 알아보려면 이너서클 트레이더 유튜브 채널을 방문하세요.

EquiPeak 드로다운 트래커는 트레이딩 계좌의 최대 드로다운을 실시간으로 모니터링하고 기록하도록 설계된 지표입니다. 현재 드로다운을 알려줄 뿐만 아니라 현재 드로다운을 예상하거나 이전에 기록했던 최대 과거 드로다운과 시각적으로 비교하는 데 특히 유용합니다.