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EquiPeak Drawdown Tracker - индикатор для MetaTrader 5
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Для чего это нужно?
- Визуальный контроль работы ваших советников: введите вручную известную или ожидаемую максимальную историческую просадку вашей стратегии (например, полученную в ходе бэктестинга или предыдущих результатов). Таким образом, у вас всегда будет четкий ориентир, чтобы понять, находится ли ваш советник в пределах нормальных параметров или переживает неожиданную ситуацию.
- Постоянный мониторинг текущего риска: Вы также можете использовать его для отслеживания текущей просадки в режиме реального времени и проверки, не превышаете ли вы критические уровни, требующие немедленного внимания.
- Интеллектуальные и подробные уведомления: Индикатор отправляет push-уведомления (на ваш мобильный телефон через приложение MetaTrader) каждый раз, когда устанавливается новый рекорд просадки, или периодически (в зависимости от ваших настроек), чтобы держать вас в курсе событий, не загромождая их лишними сообщениями.
- Автоматическое протоколирование: позволяет постоянно записывать просадку во внешний файл (CSV или TXT) для последующего анализа.
Для кого это?
- Трейдеры, которые работают с автоматическими или полуавтоматическими системами и хотят быстро узнать, ведет ли их советник себя в пределах максимальной ожидаемой просадки.
- Пользователям, которым необходимо визуально проверить работу своих стратегий в реальных условиях в сравнении с ожиданиями, основанными на предыдущих тестах.
- Любой трейдер, который хочет эффективно управлять своими рисками, сразу понимая, когда его торговля выходит за допустимые пределы.
Подробное руководство по настройке (Входы)
Это все настраиваемые параметры индикатора:
- Magics to monitor (-1 отслеживает все)
Указывает магические номера позиций, которые необходимо отслеживать. Используйте -1 , чтобы отслеживать все.
- Initial Max DD (%)
Здесь вы вводите известную историческую максимальную просадку вашего советника (т.е. максимальный результат, полученный в длительном бэктесте). Это будет служить визуальным ориентиром.
- Интервал обновления (секунды)
Как часто обновляются расчеты.
- Режим обновления MaxDDD
Определяет, как обновляется исторический максимум:
- UPDATE_MAX_DD_IF_BIGGER: Автоматически обновляется, если текущее значение превышает введенное историческое.
- NO_UPDATE_MAX_DD: никогда не обновляет введенное вручную историческое значение, но отправляет уведомления о текущем состоянии каждые 60 минут.
- Отправлять push-уведомления?
Включает или выключает отправку push-уведомлений на мобильный телефон.
- Фиксированный или пиковый эталон?
Выберите способ определения эталона баланса:
- REF_FIXED_BALANCE: фиксированный баланс, вводимый вручную.
- REF_PEAK_BALANCE: всегда используется максимальный достигнутый баланс (сохраняется автоматически).
- Фиксированный баланс (0 => текущий)
Фиксированный начальный баланс. Если вы используете 0 , то при загрузке индикатора берется текущий баланс.
- Цвет для текста текущего DD
Цвет текста текущей просадки.
- Цвет для текста максимального DD
Цвет текста исторической просадки.
- Размер шрифта (текущий DD)
Размер шрифта текущей просадки.
- Размер шрифта (максимальный DD)
Размер шрифта исторической просадки.
- Ярлыки за графиком?
Размещает текст за графиком.
- Label X (pixels)
Расстояние по горизонтали от левого края.
- Label Y (pixels)
Расстояние по вертикали от верхнего края.
- Вертикальный интервал
Вертикальный интервал между текстами.
- Печатать журналы в Журнале?
Включает отображение подробных сообщений в Журнале.
- Включить файловый журнал
Автоматически записывать текущую просадку во внешний файл.
- Расширение файла (CSV или TXT)
Выбор формата создаваемого файла.
Автоматическое ведение журнала в файл
Значения просадки автоматически записываются в файл вместе с датой и временем в формате CSV или TXT, расположенный в общей папке MT5(MetaTrader 5 Terminal/Common/Files/). Идеально подходит для дальнейшего анализа результатов.
Важные рекомендации для получения максимальной отдачи
- Всегда вводите ожидаемую максимальную историческую просадку ( результат бэктестинга, предыдущие результаты и т.д.) в поле"Initial Max DD (%)". Это позволит вам быстро оценить, переживает ли ваш советник нормальный период или нуждается в корректировке.
- Поместите индикатор на специальный график, отслеживая все магические числа, или на каждый отдельный график, если вы предпочитаете отдельные данные.
- Тщательно настройте частоту обновления, цвета, положение и размер текста для оптимального отображения в соответствии с вашими предпочтениями.
Чтобы получать push-уведомления на мобильный телефон
- Откройте MetaTrader на мобильном и скопируйте свойMetaQuotes ID(Настройки > Сообщения).
- В настольном MetaTrader 5 перейдите вИнструменты > Параметры > Уведомления.
- Установите флажок Enable Push Notifications и вставьте свой MetaQuotes ID.
Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/58229
Заключает сделки на основе ICT silverbullet и 2022 модели с трейлинг стопами и партициями, также сохраняет вход в соответствии с OTE, а риск минимален. Он работает в небольшом временном окне серебряной пули, особенно на NY-сессии, и если сделка не найдена, 2022 модель и фибоначчи OTE впрыгивают, чтобы получить сделку. Но вход осуществляется только после подтверждения наличия этих моделей, следовательно, сделок будет меньше для минимальной просадки и высокого винрейта. Чтобы узнать больше об этих стратегиях, вы можете посетить YouTube-канал Inner Circle Trader.ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5
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