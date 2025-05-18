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Индикаторы

EquiPeak Drawdown Tracker - индикатор для MetaTrader 5

Enrique Enguix
Enrique Enguix

Enrique Enguix

4.6 (527)
AntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
6 кодов 68 тем 1035 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Для чего это нужно?

  • Визуальный контроль работы ваших советников: введите вручную известную или ожидаемую максимальную историческую просадку вашей стратегии (например, полученную в ходе бэктестинга или предыдущих результатов). Таким образом, у вас всегда будет четкий ориентир, чтобы понять, находится ли ваш советник в пределах нормальных параметров или переживает неожиданную ситуацию.
  • Постоянный мониторинг текущего риска: Вы также можете использовать его для отслеживания текущей просадки в режиме реального времени и проверки, не превышаете ли вы критические уровни, требующие немедленного внимания.
  • Интеллектуальные и подробные уведомления: Индикатор отправляет push-уведомления (на ваш мобильный телефон через приложение MetaTrader) каждый раз, когда устанавливается новый рекорд просадки, или периодически (в зависимости от ваших настроек), чтобы держать вас в курсе событий, не загромождая их лишними сообщениями.
  • Автоматическое протоколирование: позволяет постоянно записывать просадку во внешний файл (CSV или TXT) для последующего анализа.

Для кого это?

  • Трейдеры, которые работают с автоматическими или полуавтоматическими системами и хотят быстро узнать, ведет ли их советник себя в пределах максимальной ожидаемой просадки.
  • Пользователям, которым необходимо визуально проверить работу своих стратегий в реальных условиях в сравнении с ожиданиями, основанными на предыдущих тестах.
  • Любой трейдер, который хочет эффективно управлять своими рисками, сразу понимая, когда его торговля выходит за допустимые пределы.

Подробное руководство по настройке (Входы)

Это все настраиваемые параметры индикатора:

  1. Magics to monitor (-1 отслеживает все)
    Указывает магические номера позиций, которые необходимо отслеживать. Используйте -1 , чтобы отслеживать все.
  2. Initial Max DD (%)
    Здесь вы вводите известную историческую максимальную просадку вашего советника (т.е. максимальный результат, полученный в длительном бэктесте). Это будет служить визуальным ориентиром.
  3. Интервал обновления (секунды)
    Как часто обновляются расчеты.
  4. Режим обновления MaxDDD
    Определяет, как обновляется исторический максимум:
    • UPDATE_MAX_DD_IF_BIGGER: Автоматически обновляется, если текущее значение превышает введенное историческое.
    • NO_UPDATE_MAX_DD: никогда не обновляет введенное вручную историческое значение, но отправляет уведомления о текущем состоянии каждые 60 минут.
  5. Отправлять push-уведомления?
    Включает или выключает отправку push-уведомлений на мобильный телефон.
  6. Фиксированный или пиковый эталон?
    Выберите способ определения эталона баланса:
    • REF_FIXED_BALANCE: фиксированный баланс, вводимый вручную.
    • REF_PEAK_BALANCE: всегда используется максимальный достигнутый баланс (сохраняется автоматически).
  7. Фиксированный баланс (0 => текущий)
    Фиксированный начальный баланс. Если вы используете 0 , то при загрузке индикатора берется текущий баланс.
  8. Цвет для текста текущего DD
    Цвет текста текущей просадки.
  9. Цвет для текста максимального DD
    Цвет текста исторической просадки.
  10. Размер шрифта (текущий DD)
    Размер шрифта текущей просадки.
  11. Размер шрифта (максимальный DD)
    Размер шрифта исторической просадки.
  12. Ярлыки за графиком?
    Размещает текст за графиком.
  13. Label X (pixels)
    Расстояние по горизонтали от левого края.
  14. Label Y (pixels)
    Расстояние по вертикали от верхнего края.
  15. Вертикальный интервал
    Вертикальный интервал между текстами.
  16. Печатать журналы в Журнале?
    Включает отображение подробных сообщений в Журнале.
  17. Включить файловый журнал
    Автоматически записывать текущую просадку во внешний файл.
  18. Расширение файла (CSV или TXT)
    Выбор формата создаваемого файла.

Автоматическое ведение журнала в файл

Значения просадки автоматически записываются в файл вместе с датой и временем в формате CSV или TXT, расположенный в общей папке MT5(MetaTrader 5 Terminal/Common/Files/). Идеально подходит для дальнейшего анализа результатов.

Важные рекомендации для получения максимальной отдачи

  • Всегда вводите ожидаемую максимальную историческую просадку ( результат бэктестинга, предыдущие результаты и т.д.) в поле"Initial Max DD (%)". Это позволит вам быстро оценить, переживает ли ваш советник нормальный период или нуждается в корректировке.
  • Поместите индикатор на специальный график, отслеживая все магические числа, или на каждый отдельный график, если вы предпочитаете отдельные данные.
  • Тщательно настройте частоту обновления, цвета, положение и размер текста для оптимального отображения в соответствии с вашими предпочтениями.

Чтобы получать push-уведомления на мобильный телефон

  1. Откройте MetaTrader на мобильном и скопируйте свойMetaQuotes ID(Настройки > Сообщения).
  2. В настольном MetaTrader 5 перейдите вИнструменты > Параметры > Уведомления.
  3. Установите флажок Enable Push Notifications и вставьте свой MetaQuotes ID.

Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/58229

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