根据 ICT silverbullet 和 2022 模型进行交易，带跟踪止损和部分止损，也根据 OTE 保持入场，风险最小。 它在银弹的小时间窗口内工作，尤其是在纽约时段，如果没有找到交易，2022 模型和斐波那契 OTE 就会跳入以获得交易。但只有在确认这些模型存在后才会进入，因此交易量会减少，以实现最小的缩水和高胜率。要了解有关这些策略的更多信息，请访问 Inner Circle Trader YouTube 频道。

EquiPeak Drawdown Tracker（EquiPeak缩水跟踪器）是一个用于实时监控和记录交易账户最大缩水的指标。它不仅能提醒您当前的缩水情况，还能直观地将您当前的缩水情况与您预期或之前记录的最大历史缩水情况进行比较，因此特别有用。