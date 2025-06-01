Простой и эффективный советник, основанный на сигналах разворота Стохастического осциллятора на таймфрейме H1. Сигналы на покупку подаются при пересечении %K выше %D ниже уровня 20. Сигналы на продажу подаются при пересечении %K ниже %D выше уровня 80. Риск рассчитывается на основе баланса счета, размер лота устанавливается на уровне 0,1 (при необходимости регулируется). Тейк-профит (TP) устанавливается на уровне 300 пунктов для всех позиций. Стоп-лосс (SL) динамически рассчитывается на основе сигнала противоположного пересечения. Позиция закрывается при возникновении пересечения в противоположном направлении, а также при достижении TP или SL.

Советник открывает позиции случайным образом (вероятность 50/50 для покупки или продажи), когда ни одна позиция не открыта.