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Индикаторы

Дивергенция DeMarker - индикатор для MetaTrader 5

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
34 продукта 8 кодов 2 темы 27 комментариев
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(2)
Опубликован:
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Данный индикатор является форком индикатора Divergence Awersome Ocilator, который можно скачать по этой ссылке: https: //www.mql5.com/pt/code/56820.



Видео построения этого индикатора:



Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/57174

Stoch Cross EA - Покупать ниже 20, продавать выше 80 (H1) Stoch Cross EA - Покупать ниже 20, продавать выше 80 (H1)

Простой и эффективный советник, основанный на сигналах разворота Стохастического осциллятора на таймфрейме H1. Сигналы на покупку подаются при пересечении %K выше %D ниже уровня 20. Сигналы на продажу подаются при пересечении %K ниже %D выше уровня 80. Риск рассчитывается на основе баланса счета, размер лота устанавливается на уровне 0,1 (при необходимости регулируется). Тейк-профит (TP) устанавливается на уровне 300 пунктов для всех позиций. Стоп-лосс (SL) динамически рассчитывается на основе сигнала противоположного пересечения. Позиция закрывается при возникновении пересечения в противоположном направлении, а также при достижении TP или SL.

Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even

Советник открывает позиции случайным образом (вероятность 50/50 для покупки или продажи), когда ни одна позиция не открыта.

Supertrend Supertrend

Индикатор SuperTrend, который строит направление тренда, используя волатильность ATR для создания динамических уровней поддержки/сопротивления для MetaTrader 5.

Risk Management EA Based on ATR Volatility Risk Management EA Based on ATR Volatility

Этот советник (EA) помогает трейдерам управлять рисками, автоматически регулируя размер позиции и уровень стоп-лосса в зависимости от волатильности рынка с помощью индикатора Average True Range (ATR). Советник рассчитывает оптимальный размер позиции для каждой сделки в соответствии с заданным пользователем процентом риска и текущим значением ATR, обеспечивая постоянную степень риска при любых рыночных условиях. Советник также предлагает опцию стоп-лосс на основе ATR для адаптации к волатильности, а также использует простую стратегию пересечения скользящей средней для открытия сделок на покупку. Этот советник идеально подходит для трейдеров, стремящихся автоматизировать управление рисками без сложной торговой логики. Он ставит во главу угла защиту счета и упрощает торговый процесс.