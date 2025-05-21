이 인디케이터는 종가를 기준으로 상승 또는 하락을 계산하고, OOP를 사용하여 작성되며, 모든 Expert Advisor 또는 다른 인디케이터에 쉽게 통합할 수 있습니다.

이는 가격 시계열이 '랜덤 워크', 특히 가우스 '랜덤 워크'를 나타낸다는 가설을 테스트할 수 있는 간단한 분석(비신호, 일회성 계산) 지표입니다. 이는 적어도 변동성 측면에서 가격 증분을 균등하게 분포하고 더 안정적이며 예측 가능한 시계열로 변환하는 파라메트릭 변환을 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

한 번의 클릭으로 모든 오픈 포지션을 청산하거나 지정된 수익에 예치금의 백분율로 도달하면 모든 포지션을 청산합니다. 16.01.2025 플랫폼의 새 버전과 관련된 변경 사항이 수정되었습니다.