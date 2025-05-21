거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
RSI 다이버전스 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 222
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 인디케이터는 인디케이터의 포크입니다: 다이버전스 디마커.
Criação deste Indicador: versão 1.00
버전 2.00으로 업데이트하면 버퍼 3의 시퀀스 정렬 버그도 수정되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/58104
YURAZ_RSAXEL 루돌프 악셀 레벨을 그리는 스크립트입니다.
스크립트는 루돌프 악셀 레벨을 그립니다.YURAZ_MCCH
이 인디케이터는 종가를 기준으로 상승 또는 하락을 계산하고, OOP를 사용하여 작성되며, 모든 Expert Advisor 또는 다른 인디케이터에 쉽게 통합할 수 있습니다.
Uniformity Factor Indicator
이는 가격 시계열이 '랜덤 워크', 특히 가우스 '랜덤 워크'를 나타낸다는 가설을 테스트할 수 있는 간단한 분석(비신호, 일회성 계산) 지표입니다. 이는 적어도 변동성 측면에서 가격 증분을 균등하게 분포하고 더 안정적이며 예측 가능한 시계열로 변환하는 파라메트릭 변환을 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다.유라즈_클로즈PRC-V3_2
한 번의 클릭으로 모든 오픈 포지션을 청산하거나 지정된 수익에 예치금의 백분율로 도달하면 모든 포지션을 청산합니다. 16.01.2025 플랫폼의 새 버전과 관련된 변경 사항이 수정되었습니다.