该机器人可在任何设定的时间框架内检测新蜡烛的开盘，从而更方便地运行一次性代码、进行交易和调用其他功能。代码写在 OnTick() 函数中。

PERIOD_CURRENT 是您想要检测新蜡烛形成的时间框架，您可以将其更改为您喜欢的时间框架。