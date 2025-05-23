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New Candle or Bar formation. - MetaTrader 5EA

Clinton Dennis Edem
Clinton Dennis Edem

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I am a talented and innovative MetaQuotes 4 & 5 programmer, i develop EAs, Scripts and indicators with a passion for pushing the boundaries of trading technology. With over half a decade of experience in the industry, I have mastered the intricacies of the MetaQuotes 4 & 5 platform and possesses a
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新的蜡烛形成代码

该机器人可在任何设定的时间框架内检测新蜡烛的开盘，从而更方便地运行一次性代码、进行交易和调用其他功能。代码写在 OnTick() 函数中。

PERIOD_CURRENT 是您想要检测新蜡烛形成的时间框架，您可以将其更改为您喜欢的时间框架。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/57849

Volume MA with candle color tracking Volume MA with candle color tracking

纯股票成交量移动平均线，柱状图跟踪看涨/看跌蜡烛颜色

通过当前符号检查市场是否开放交易的功能 通过当前符号检查市场是否开放交易的功能

该功能非常有用，可避免服务器在市场休市时收到过多的交易请求

PSAR Zigzag (Non lagging) PSAR Zigzag (Non lagging)

基于抛物线轨迹趋势变化的之字形轨迹

Candlestick Analysis EA R1 Candlestick Analysis EA R1

这款 MT5 Expert Advisor 将多时间框架蜡烛图形态分析与基本面事件过滤相结合，以严格的风险管理执行交易。