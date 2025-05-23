请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
New Candle or Bar formation. - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 726
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该机器人可在任何设定的时间框架内检测新蜡烛的开盘，从而更方便地运行一次性代码、进行交易和调用其他功能。代码写在 OnTick() 函数中。
PERIOD_CURRENT 是您想要检测新蜡烛形成的时间框架，您可以将其更改为您喜欢的时间框架。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/57849
Volume MA with candle color tracking
纯股票成交量移动平均线，柱状图跟踪看涨/看跌蜡烛颜色通过当前符号检查市场是否开放交易的功能
该功能非常有用，可避免服务器在市场休市时收到过多的交易请求
PSAR Zigzag (Non lagging)
基于抛物线轨迹趋势变化的之字形轨迹Candlestick Analysis EA R1
这款 MT5 Expert Advisor 将多时间框架蜡烛图形态分析与基本面事件过滤相结合，以严格的风险管理执行交易。