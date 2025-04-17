주요 기능



1 - 유연한 표시 모드:

- 해설: 차트 왼쪽 상단에 카운트다운을 직접 표시합니다.

- 차트 가장자리: 차트 모서리에 스톱워치를 배치하여 고정된 상태로 볼 수 있습니다.

- 가격 근처: 스톱워치는 실시간으로 가격을 동적으로 추적하여 항상 시장 움직임에 가깝게 표시되도록 합니다.



2 . 시간대 호환성:

- 표시기는 일광 절약 시간제(DST) 자동 조정을 포함하여 브라질리아 시간대(UTC-3)로 시간을 자동으로 조정합니다.



3 . 스마트 카운트다운 :

- 시장이 열릴 때 다음 캔들스틱까지 남은 시간을 계산합니다.

- 시장이 닫힐 때 평일 및 주말 조정을 포함하여 다음 시장 개장까지 남은 시간을 계산합니다.



4 . 전체 사용자 지정:

- 텍스트의 색상, 글꼴 크기 및 앵커 포인트 선택

- 선호하는 시장에 맞게 시장 개장 및 마감 시간을 구성합니다.



5 . 직관적인 인터페이스:

- 간단하고 잘 문서화된 입력 매개변수로 인디케이터를 쉽게 설정하고 사용할 수 있습니다.



설정 방법



1 설치:

-

- 터미널을 다시 시작하고 원하는 차트에 인디케이터를 추가합니다.



2 . 입력 매개변수:

- 타이머 위치: "해설", "차트 테두리" 또는 "가격 옆" 중에서 선택합니다.

- 텍스트 색상: 타이머의 색상을 사용자 지정하여 가시성을 향상시킵니다.

- 글꼴 크기: 원하는 대로 텍스트 크기를 조정합니다.

- 개장 및 마감 시간: 시장의 개장 및 마감 시간을 HH:MM 형식(예: 09:00)으로 입력합니다.



3 . 사용:

- 시장이 열리면 표시기에 다음 캔들까지 카운트다운이 표시됩니다.

- 시장이 닫히면 표시기에 다음 개장까지 남은 시간이 표시됩니다.



장점



- 정확성: 시간대와 자동 조정을 고려하여 남은 시간을 정확하게 계산합니다.

- 다용도성: 모든 차트주기 및 금융 자산에서 작동합니다.

- 사용 편의성: 직관적인 인터페이스와 명확한 매개변수로 빠른 설정이 가능합니다.

- 동적 시각화: "가격 근접" 모드를 사용하면 타이머가 항상 시장 움직임을 따라잡을 수 있도록 합니다.









