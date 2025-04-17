헤지 계좌의 평균 가격 계산을 위한 MQL5 지표



소개



이 코드는 chatgpt에서 생성한 것이지만 제가 약간의 조정을 거쳐 유튜브에 동영상을 올렸습니다:





트레이딩에서는 동일한 자산에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있는 헤지 계좌를 사용하는 것이 일반적입니다. 이 모델을 사용하는 트레이더가 흔히 겪는 문제는 오픈 포지션의 평균 가격을 결정하는 것입니다.

이 글에서는 주어진 심볼과 매직넘버에 대한 오픈 포지션의 평균 가격을 자동으로 계산하여 차트에 결과를 표시하는 MQL5 지표를 소개합니다.

지표는 어떻게 작동하나요?

이 인디케이터는 다음 단계를 거칩니다:

메타트레이더 4에서모든 오픈포지션을 필터링하여 사용자가 구성한 자산(심볼) 과 매직넘버를 확인합니다. 매수 및 매도 거래를 구분하여 각 유형의 거래량과 총 비용을 계산합니다. 매수 및 매도 총량을 고려하여가중 평균 가격을 계산합니다. 순 포지션의 평균 가격에 해당하는선을 차트에표시합니다.

코드 설명

1. 평균 가격 계산하기

CalculateHedgeAveragePrice() 함수는 모든 오픈 포지션을 반복해서 계산합니다:

매수 포지션과 매도 포지션을 구분합니다.

포지션과 구분합니다. 각 방향에 대한 가중 평균 가격을 계산합니다.

계산합니다. 순 포지션이 롱인지 숏인지 결정합니다.

해당 평균 가격을 반환합니다.

2. 인디케이터 초기화하기

OnInit() 함수에서 차트에 표시할 평균 가격을 저장할 버퍼를 생성합니다.

3. 버퍼 채우기

OnCalculate() 함수는 ArrayFill()을 사용하여 인디케이터 버퍼를 업데이트하여 코드를 보다 효율적으로 만듭니다.

메타트레이더 5에서 사용 방법

코드를 복사하여 인디케이터 폴더 안에 있는 새 .mq5 파일에붙여넣습니다. 메타에디터에서컴파일합니다. 메타트레이더 5에서 차트에 인디케이터를추가합니다. 모니터링하려는거래의 매직넘버를 설정합니다.

결론

이 MQL5 지표는 헤지 계좌에서 거래하는 트레이더에게 유용하며 오픈 포지션의 평균 가격을 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 다양한 자산과 전략에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.