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Индикатор на основе 2 МА - эксперт для MetaTrader 5
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Всем доброго времени суток)
Первый раз выкладываю свой код на форуме!!
В основе советника лежит 2 индикатора МА. Если они не пересекаются за определенный период и есть откат от основного движения, то открывается первая сделка из 3. Остальные сделки открываются при движении в нашу сторону либо против нас на шаг зависящий от ATR. После набора всех трех сделок при движении в нашу сторону заработает трейлинг. При движении против нас закрывается советником ниже либо выше (зависит от типа сделок) ряда сделок на расстоянии шага сетки.
Скрипт TradeReportExporter предназначен для экспорта истории сделок (трейдов) в удобный CSV-файл. Он автоматически собирает данные о всех сделках за последний год по тому инструменту, на который он установлен. В файл включаются такие данные, как дата и время, тип сделки (покупка/продажа), цена, объем, комиссия и прибыль/убыток. Результат сохраняется в файл, который можно открыть в Excel или любом другом редакторе таблиц.Price Time Scale
Пользовательская шкала времени и цены.
Здесь собраны популяционные алгоритмы оптимизации. В архиве все необходимые файлы для запуска алгоритмов на тестовых функциях.Spreads
Индикатор спреда двух символов