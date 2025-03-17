Всем доброго времени суток)

Первый раз выкладываю свой код на форуме!!





В основе советника лежит 2 индикатора МА. Если они не пересекаются за определенный период и есть откат от основного движения, то открывается первая сделка из 3. Остальные сделки открываются при движении в нашу сторону либо против нас на шаг зависящий от ATR. После набора всех трех сделок при движении в нашу сторону заработает трейлинг. При движении против нас закрывается советником ниже либо выше (зависит от типа сделок) ряда сделок на расстоянии шага сетки.



