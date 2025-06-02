加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
大家好）
我是第一次在论坛上发布我的代码！！！
该 EA 基于 2 个 MA 指标。如果这两个指标在一定时期内没有交叉，并且主要运动出现回调，则会开启 3 笔交易中的第一笔交易。根据 ATR，当移动方向与我们一致或与我们相反时，其他交易将被打开一个阶梯。 当移动方向与我们一致时，所有三笔交易都将跟踪运行。当移动方向与我们相反时，EA 会以低于或高于（取决于交易类型）网格步长的距离关闭若干交易。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/57157
该指标拾取 DeMarker 指标的发散点Stoch Cross EA - 在 20 点以下买入，在 80 点以上卖出（H1）
这是一款基于 H1 时间框架上随机振荡器反转信号的简单而有效的智能交易系统。 当 %K 在 20 水平以下 %D 以上交叉时触发买入信号。 当 %K 在 80 水平以上 %D 以下交叉时触发卖出信号。 风险根据账户余额计算，手数设置为 0.1（可根据需要调整）。 所有仓位的止盈 (TP) 设置为 300 点。 止损 (SL) 根据反向交叉信号动态计算。当出现反向交叉信号以及达到止盈或止损时，头寸将被平仓。
超级趋势指标，利用 ATR 波动率绘制趋势方向，为 MetaTrader 5 创建动态支撑/阻力水平。Risk Management EA Based on ATR Volatility
该智能交易系统（EA）可根据市场波动情况，利用平均真实波动范围（ATR）指标自动调整仓位大小和止损水平，从而帮助交易者管理风险。EA 根据用户定义的风险百分比和当前 ATR 值计算每笔交易的最佳仓位大小，确保在所有市场条件下都能承受一致的风险。它还提供基于 ATR 的止损选项，以适应波动性，同时采用简单的移动平均交叉策略来开启买入交易。该 EA 无需复杂的交易逻辑，是寻求自动化风险管理的交易者的理想选择，它优先保护账户并简化了交易流程。