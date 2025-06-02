大家好）

我是第一次在论坛上发布我的代码！！！





该 EA 基于 2 个 MA 指标。如果这两个指标在一定时期内没有交叉，并且主要运动出现回调，则会开启 3 笔交易中的第一笔交易。根据 ATR，当移动方向与我们一致或与我们相反时，其他交易将被打开一个阶梯。 当移动方向与我们一致时，所有三笔交易都将跟踪运行。当移动方向与我们相反时，EA 会以低于或高于（取决于交易类型）网格步长的距离关闭若干交易。



