Индикатор T3 - это усовершенствованная скользящая средняя, разработанная Тимом Тиллсоном, которая уменьшает запаздывание, сохраняя плавность кривой и отфильтровывая рыночный шум. В отличие от традиционных скользящих средних, T3 сочетает в себе несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA) для достижения превосходной реакции на реальное движение цены.

Метод расчета

T3 рассчитывается с помощью каскада из шести экспоненциальных скользящих средних с системой взвешивания, основанной на факторе объема. Формула использует специальные коэффициенты для объединения этих EMA:

Сначала рассчитываются шесть последовательных EMA, где каждая EMA берет на вход выход предыдущей EMA. Затем формула T3 объединяет эти EMA с коэффициентами, полученными из фактора объема: T3 = c1*EMA6 + c2*EMA5 + c3*EMA4 + c4*EMA3 Где: c1 = -фактор³

c2 = 3фактор² + 3фактор³

c3 = -6фактор² - 3фактор - 3*фактор³

- 3*фактор³ c4 = 1 + 3фактор+ фактор³ + 3фактор²

Входные параметры

T3_Length : Длина периода для EMA (по умолчанию: 12)

: Длина периода для EMA (по умолчанию: 12) T3_Factor : Фактор объема, контролирующий соотношение плавности и отзывчивости (по умолчанию: 0.7). Более высокие значения (ближе к 1) создают более гладкие линии с большим запаздыванием Более низкие значения (ближе к 0) создают более отзывчивые линии с меньшим запаздыванием.

: Фактор объема, контролирующий соотношение плавности и отзывчивости (по умолчанию: 0.7).

Использование

Индикатор T3 может быть использован для:

Идентификации тренда (направление линии T3)

Торговые сигналы (пересечение ценой линии T3)

Уровни поддержки и сопротивления

Фильтрации краткосрочного рыночного шума

Установка

Поместите файл в папку индикаторов MetaTrader 5 и прикрепите его к любому графику. Настройте входные параметры в соответствии с вашей торговой стратегией и таймфреймом.