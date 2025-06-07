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Индикаторы

T3 Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Salman Soltaniyan
Salman Soltaniyan

Salman Soltaniyan

4.9 (64)
I'm an MQL4/5, Pinescript developer
You can post a job for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=salmansoltaniyan
8 продуктов 6 кодов 5 комментариев
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Индикатор T3 - это усовершенствованная скользящая средняя, разработанная Тимом Тиллсоном, которая уменьшает запаздывание, сохраняя плавность кривой и отфильтровывая рыночный шум. В отличие от традиционных скользящих средних, T3 сочетает в себе несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA) для достижения превосходной реакции на реальное движение цены.

Метод расчета

T3 рассчитывается с помощью каскада из шести экспоненциальных скользящих средних с системой взвешивания, основанной на факторе объема. Формула использует специальные коэффициенты для объединения этих EMA:

  1. Сначала рассчитываются шесть последовательных EMA, где каждая EMA берет на вход выход предыдущей EMA.
  2. Затем формула T3 объединяет эти EMA с коэффициентами, полученными из фактора объема:

    T3 = c1*EMA6 + c2*EMA5 + c3*EMA4 + c4*EMA3

    Где:
    • c1 = -фактор³
    • c2 = 3фактор²+ 3фактор³
    • c3 = -6фактор²- 3фактор- 3*фактор³
    • c4 = 1 + 3фактор+ фактор³ + 3фактор²

Входные параметры

  • T3_Length: Длина периода для EMA (по умолчанию: 12)
  • T3_Factor: Фактор объема, контролирующий соотношение плавности и отзывчивости (по умолчанию: 0.7).
    • Более высокие значения (ближе к 1) создают более гладкие линии с большим запаздыванием
    • Более низкие значения (ближе к 0) создают более отзывчивые линии с меньшим запаздыванием.

Использование

Индикатор T3 может быть использован для:

  • Идентификации тренда (направление линии T3)
  • Торговые сигналы (пересечение ценой линии T3)
  • Уровни поддержки и сопротивления
  • Фильтрации краткосрочного рыночного шума

Установка

Поместите файл в папку индикаторов MetaTrader 5 и прикрепите его к любому графику. Настройте входные параметры в соответствии с вашей торговой стратегией и таймфреймом.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56927

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