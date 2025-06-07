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T3 Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор T3 - это усовершенствованная скользящая средняя, разработанная Тимом Тиллсоном, которая уменьшает запаздывание, сохраняя плавность кривой и отфильтровывая рыночный шум. В отличие от традиционных скользящих средних, T3 сочетает в себе несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA) для достижения превосходной реакции на реальное движение цены.
Метод расчета
T3 рассчитывается с помощью каскада из шести экспоненциальных скользящих средних с системой взвешивания, основанной на факторе объема. Формула использует специальные коэффициенты для объединения этих EMA:
- Сначала рассчитываются шесть последовательных EMA, где каждая EMA берет на вход выход предыдущей EMA.
- Затем формула T3 объединяет эти EMA с коэффициентами, полученными из фактора объема:
T3 = c1*EMA6 + c2*EMA5 + c3*EMA4 + c4*EMA3Где:
- c1 = -фактор³
- c2 = 3фактор²+ 3фактор³
- c3 = -6фактор²- 3фактор- 3*фактор³
- c4 = 1 + 3фактор+ фактор³ + 3фактор²
Входные параметры
- T3_Length: Длина периода для EMA (по умолчанию: 12)
- T3_Factor: Фактор объема, контролирующий соотношение плавности и отзывчивости (по умолчанию: 0.7).
- Более высокие значения (ближе к 1) создают более гладкие линии с большим запаздыванием
- Более низкие значения (ближе к 0) создают более отзывчивые линии с меньшим запаздыванием.
Использование
Индикатор T3 может быть использован для:
- Идентификации тренда (направление линии T3)
- Торговые сигналы (пересечение ценой линии T3)
- Уровни поддержки и сопротивления
- Фильтрации краткосрочного рыночного шума
Установка
Поместите файл в папку индикаторов MetaTrader 5 и прикрепите его к любому графику. Настройте входные параметры в соответствии с вашей торговой стратегией и таймфреймом.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56927
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