代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

T3 Moving Average - MetaTrader 5脚本

Salman Soltaniyan
Salman Soltaniyan

Salman Soltaniyan

4.9 (64)
I'm an MQL4/5, Pinescript developer
You can post a job for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=salmansoltaniyan
8 产品 6 代码 5 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1291
等级:
(5)
已发布:
T3.mq5 (15.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

T3 指标是 Tim Tillson 开发的一种先进的移动平均线，可减少滞后，同时保持平滑曲线，过滤市场噪音。与传统的移动平均线不同，T3 指标结合了多条指数移动平均线 (EMA)，对真实的价格变动做出了卓越的反应。

计算方法

T3 使用六条指数移动平均线的级联计算，其权重系统基于成交量系数。该公式使用特定系数来组合这些 EMA：

  1. 首先，计算六个连续的 EMA，每个 EMA 将前一个 EMA 的输出作为输入
  2. 然后，T3 公式将这些 EMA 与从交易量系数得出的系数结合起来：

    T3 = c1*EMA6 + c2*EMA5 + c3*EMA4 + c4*EMA3

    其中
    • c1 = -系数³
    • c2 = 3 factor²+ 3 factor³
    • c3 = -6 factor² -3 factor- 3*factor³
    • c4 = 1 + 3 factor+ factor³ + 3factor²

输入参数

  • T3_Length：EMA 的周期长度（默认值：12）
  • T3_Factor：控制平滑性与响应性的交易量因子（默认值：0.7）
    • 较高的值（接近 1）会产生更多滞后的平滑线
    • 较低的值（接近 0）会产生反应更快、滞后更少的线条

使用方法

T3 指标可用于

  • 趋势识别（T3 线的方向）
  • 交易信号（价格穿越 T3 线）
  • 支撑位和阻力位
  • 过滤短期市场噪音

安装

将文件放到 MetaTrader 5 指标文件夹中，并将其附加到任何图表上。根据您的交易策略和时间框架调整输入参数。




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56927

Multi-Day Dynamic VWAP Multi-Day Dynamic VWAP

动态 VWAP 水平，可取多日平均值

Creating a Simple News Filter for XAUUSD Trading on MT5 Creating a Simple News Filter for XAUUSD Trading on MT5

XAUUSD（黄金）交易经常受到美元、英镑或欧元发布等重大经济新闻事件的影响。要在这些动荡时期降低风险，在您的智能交易系统 (EA) 中使用新闻过滤器至关重要。在本文中，我将分享如何在 MT5 上创建一个简单的新闻过滤器，并将其应用于 XAUUSD 交易。

每日趋势 每日趋势

该指标可在任何图表时间显示当日趋势。您可以自定义文字在屏幕上的颜色和位置。

Daily Vertical Lines Daily Vertical Lines

在图表上画出每天的垂直线和星期标签。