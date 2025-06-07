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T3 指标是 Tim Tillson 开发的一种先进的移动平均线，可减少滞后，同时保持平滑曲线，过滤市场噪音。与传统的移动平均线不同，T3 指标结合了多条指数移动平均线 (EMA)，对真实的价格变动做出了卓越的反应。
计算方法
T3 使用六条指数移动平均线的级联计算，其权重系统基于成交量系数。该公式使用特定系数来组合这些 EMA：
- 首先，计算六个连续的 EMA，每个 EMA 将前一个 EMA 的输出作为输入
- 然后，T3 公式将这些 EMA 与从交易量系数得出的系数结合起来：
T3 = c1*EMA6 + c2*EMA5 + c3*EMA4 + c4*EMA3其中
- c1 = -系数³
- c2 = 3 factor²+ 3 factor³
- c3 = -6 factor² -3 factor- 3*factor³
- c4 = 1 + 3 factor+ factor³ + 3factor²
输入参数
- T3_Length：EMA 的周期长度（默认值：12）
- T3_Factor：控制平滑性与响应性的交易量因子（默认值：0.7）
- 较高的值（接近 1）会产生更多滞后的平滑线
- 较低的值（接近 0）会产生反应更快、滞后更少的线条
使用方法
T3 指标可用于
- 趋势识别（T3 线的方向）
- 交易信号（价格穿越 T3 线）
- 支撑位和阻力位
- 过滤短期市场噪音
安装
将文件放到 MetaTrader 5 指标文件夹中，并将其附加到任何图表上。根据您的交易策略和时间框架调整输入参数。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56927
Multi-Day Dynamic VWAP
动态 VWAP 水平，可取多日平均值Creating a Simple News Filter for XAUUSD Trading on MT5
XAUUSD（黄金）交易经常受到美元、英镑或欧元发布等重大经济新闻事件的影响。要在这些动荡时期降低风险，在您的智能交易系统 (EA) 中使用新闻过滤器至关重要。在本文中，我将分享如何在 MT5 上创建一个简单的新闻过滤器，并将其应用于 XAUUSD 交易。
每日趋势
该指标可在任何图表时间显示当日趋势。您可以自定义文字在屏幕上的颜色和位置。Daily Vertical Lines
在图表上画出每天的垂直线和星期标签。