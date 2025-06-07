T3 指标是 Tim Tillson 开发的一种先进的移动平均线，可减少滞后，同时保持平滑曲线，过滤市场噪音。与传统的移动平均线不同，T3 指标结合了多条指数移动平均线 (EMA)，对真实的价格变动做出了卓越的反应。

计算方法

T3 使用六条指数移动平均线的级联计算，其权重系统基于成交量系数。该公式使用特定系数来组合这些 EMA：

首先，计算六个连续的 EMA，每个 EMA 将前一个 EMA 的输出作为输入 然后，T3 公式将这些 EMA 与从交易量系数得出的系数结合起来： T3 = c1*EMA6 + c2*EMA5 + c3*EMA4 + c4*EMA3 其中 c1 = -系数³

c2 = 3 factor² + 3 factor³

c3 = -6 factor² - 3 factor - 3*factor³

- 3*factor³ c4 = 1 + 3 factor+ factor³ + 3factor²

输入参数

T3_Length ：EMA 的周期长度（默认值：12）

：EMA 的周期长度（默认值：12） T3_Factor ：控制平滑性与响应性的交易量因子（默认值：0.7） 较高的值（接近 1）会产生更多滞后的平滑线 较低的值（接近 0）会产生反应更快、滞后更少的线条

：控制平滑性与响应性的交易量因子（默认值：0.7）

使用方法

T3 指标可用于

趋势识别（T3 线的方向）

交易信号（价格穿越 T3 线）

支撑位和阻力位

过滤短期市场噪音

安装

将文件放到 MetaTrader 5 指标文件夹中，并将其附加到任何图表上。根据您的交易策略和时间框架调整输入参数。