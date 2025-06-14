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主要功能
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交易历史导出： 脚本 可 收集当前工具 去年的所有交易数据。
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支持加密货币和货币： 根据工具类型（加密货币或货币） 自动 计算佣金。
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数据格式： 为便于阅读， 所有 数字均已格式化（必要时用逗号替换句号）。
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总计： 在文件末尾添加佣金、盈亏和交易次数的总计。
如何使用
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确保在终端中加载了历史交易。
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在所需工具的图表上安装脚本。
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运行脚本。
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脚本将在 MQL5/Files 文件夹中创建一个 CSV 文件，文件名格式为 trades_symbol_date_time.csv 。
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用 Excel 或其他编辑器打开该文件进行分析。
文件示例：
收益：
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易用性： 运行 脚本，它将为您完成所有操作。
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灵活性： 适用 于任何工具（加密货币、货币、股票等）。
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透明： 所有 交易数据都在一个文件中。
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专注于当前交易工具： 脚本 仅上传其所安装交易工具的数据。
小贴士
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运行脚本前，确保已在终端中加载历史交易。
使用 Excel 或 Google Sheets 分析数据。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/56662
Swaps Monitor for a Single Symbol
用于监控单一符号的多头和空头掉期的简单实用程序。如果您的经纪商指定的掉期以点数而不是账户货币计算，该工具会自动将点数转换为账户货币。周三掉期为三倍。可在输入中调整水平和垂直对齐方式。AutoCloseOnProfitLoss Expert - Automatically Close All Positions on Profit/Loss
AutoCloseOnProfitLoss 智能交易系统（EA）是 MetaTrader 5 的一款功能强大的自动化工具，可在达到预定的盈利或亏损目标时关闭所有未结头寸。
Fibonacci ZigZag
之字形指标，仅依赖于每个前浪的最小回撤百分比，并可选择大于以 atr 单位衡量的特定大小。Autoscaling Zigzag
之字形指示器使用单一输入来调整步长，以检测波浪方向的变化