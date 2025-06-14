用于监控单一符号的多头和空头掉期的简单实用程序。如果您的经纪商指定的掉期以点数而不是账户货币计算，该工具会自动将点数转换为账户货币。周三掉期为三倍。可在输入中调整水平和垂直对齐方式。

AutoCloseOnProfitLoss 智能交易系统（EA）是 MetaTrader 5 的一款功能强大的自动化工具，可在达到预定的盈利或亏损目标时关闭所有未结头寸。