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贸易报告出口商 - MetaTrader 5脚本

Anatoliy Migachyov
Anatoliy Migachyov

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主要功能

  • 交易历史导出： 脚本 收集当前工具 去年的所有交易数据。

  • 支持加密货币和货币： 根据工具类型（加密货币或货币） 自动 计算佣金。

  • 数据格式： 为便于阅读， 所有 数字均已格式化（必要时用逗号替换句号）。

  • 总计 在文件末尾添加佣金、盈亏和交易次数的总计。

如何使用

  1. 确保在终端中加载了历史交易。

  2. 在所需工具的图表上安装脚本。

  3. 运行脚本。

  4. 脚本将在 MQL5/Files 文件夹中创建一个 CSV 文件，文件名格式为 trades_symbol_date_time.csv 。

  5. 用 Excel 或其他编辑器打开该文件进行分析。

    文件示例：

收益：

  • 易用性： 运行 脚本，它将为您完成所有操作。

  • 灵活性： 适用 于任何工具（加密货币、货币、股票等）。

  • 透明： 所有 交易数据都在一个文件中。

  • 专注于当前交易工具： 脚本 仅上传其所安装交易工具的数据。

小贴士

  • 运行脚本前，确保已在终端中加载历史交易。

使用 Excel 或 Google Sheets 分析数据。


    祝你好运，希望这个工具对你有用！


    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/56662

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