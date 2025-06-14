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Fibonacci ZigZag - MetaTrader 5脚本

Lorentzos Roussos
Lorentzos Roussos

Lorentzos Roussos

4.8 (210)
🎱🏓🎷💚☕️
💎 The simplest Neural Network Coding Guide : https://www.mql5.com/en/blogs/post/752324
11 产品 3 代码 175 主题 4256 评论
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等级:
(7)
已发布:
fiboZigZag.mq5 (13.54 KB) 预览
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设置

我们需要 ：

  • 1 个 "之 "字形曲线图
  • 2 个数据缓冲器，用于存储高点和低点数据
  • 输入参数
  • 一组持续的系统变量，每当指标重新计算时都会重置

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
input double retracement=23.6;//回撤量
input double minSizeInAtrUnits=0.0;// 以阿特尔为单位的最小波长
input int rollingAtrPeriod=14;//rolling atr period
input color Color=clrDodgerBlue;//波色
input int Width=3;//波宽
input ENUM_LINE_STYLE Style=STYLE_SOLID;//波浪式
//+------------------------------------------------------------------+




//| 自定义指示器初始化函数
//+------------------------------------------------------------------+
//----上升浪和下降浪
  double upWaves[],dwWaves[];

upWaves 数组将存储高点，dwWaves 数组将存储低点

系统变量 ：

我们需要知道最后一个波浪的类型、开始位置、结束位置、开始和结束之间的距离（以条为单位）。

然后，我们需要一个本地高点和本地低点变量，以及各点之间的距离。

//----跟踪 "之 "字形路线
  //----波浪的类型 [0] 无 [1] 上升 [2] 下降
    int wave_type=0;
  //----波浪的起始价格（起始价） 
    double wave_start_price=0.0;
  //----波浪的价格（结束价格）
    double wave_end_price=0.0;
  //--- 与起始价格的距离（以条为单位
    int wave_start_distance=0;
  //----与终点价格的距离（以条为单位
    int wave_end_distance=0;
  //--- 高价跟踪
    double high_mem=0.0;
    int distance_from_high=0;
  //--- 低价跟踪
    double low_mem=0.0;
    int distance_from_low=0;
  //--- 滚动参数
    double rollingAtr=0.0;
       int rollingAtrs=0;

最后是滚动 atr 单位和已计算的次数。

然后我们创建一个系统重置函数：

void resetSystem(){
ArrayFill(upWaves,0,ArraySize(upWaves),0.0);
ArrayFill(dwWaves,0,ArraySize(dwWaves),0.0);
wave_type=0;
wave_start_price=0.0;
wave_end_price=0.0;
wave_start_distance=0;
wave_end_distance=0;
high_mem=0.0;
low_mem=0.0;
distance_from_high=0;
distance_from_low=0;
rollingAtr=0.0;
rollingAtrs=0;
}

标准功能，在数组中填入 0 并重置系统变量。

初始化时，我们设置缓冲区、绘图，并首次调用重置：

  SetIndexBuffer(0,upWaves,INDICATOR_DATA);
  SetIndexBuffer(1,dwWaves,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ZIGZAG);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,Color);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,Width);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,Style);
  resetSystem();

因此，让我们直接进入计算。

我们首先需要处理的是滚动 atr。

在我们收集到更多与 atr 周期相同的条形图之前，我们不会做任何其他事情。

管理滚动 atr 的部分如下：

  • 如果我们收集的数据没有超过周期，则继续将找到的条形图范围加总
  • 一旦达到周期，就进行第一次除法（平均值）
  • 然后，我们将滚动平均值的一部分剪切掉，即平均值/周期，然后再添加一个新的部分，即条形图的范围/周期
我们把最后一部分放在前面，因为它发生的频率更高，而且我们不需要访问 2 个 if 语句

     //--- 管理 Atr
       rollingAtrs++;
       if(rollingAtrs>rollingAtrPeriod){
       double new_portion=((high[i]-low[i])/_Point)/((double)rollingAtrPeriod);
       //--- 我们删除旧的部分，添加新的部分
       rollingAtr=(rollingAtr)-(rollingAtr/((double)rollingAtrPeriod))+new_portion;
       }
       else if(rollingAtrs<=rollingAtrPeriod){
         rollingAtr+=(high[i]-low[i])/_Point;
         if(rollingAtrs==rollingAtrPeriod){
           rollingAtr/=((double)rollingAtrs);
           //-------------------------------------------------启动高低点记忆和系统
             high_mem=high[i];
             low_mem=low[i];
             distance_from_high=0;
             distance_from_low=0;
           }
         }

太棒了，现在还有一个问题。

这种 "之 "字形走势的基础是回调。

但回调必须至少有一个波浪。

但是第一波回调会是什么呢？

为此，我们将采取以下措施

  • 一旦 atr 填满（收集的 atr = 周期），我们将在系统变量中捕捉高点和低点。
  • 无论哪一方成功形成了以 atr 为单位的有效波浪，并形成了新的高点（上升浪）或新的低点（下降浪），都将获胜。

这样，我们就不会将回撤作为初始波浪，但是，我们必须以某种方式启动序列。

请注意，我们也可以选择采用经典的分形方法来处理第一波，然后继续回调。

只要没有波浪，我们就会这样做：

   //--- 如果我们还没有波浪类型
     else{
       //--- 如果我们突破了高点而不是低点
         if(high[i]>high_mem&&low[i]>=low_mem){
         double new_wave_size_in_atr_units=((high[i]-low_mem)/_Point)/rollingAtr;
         //--- 如果新的波形尺寸有效
         if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){
           //--- 启动一个新的上升波 
             wave_type=1;
           //----起始价格为最低内存 
             wave_start_price=low_mem;
             wave_start_distance=distance_from_low;
           //---最终价格为新高
             wave_end_price=high[i];
             wave_end_distance=0;
           //--- 绘制波浪 
             dwWaves[i-wave_start_distance]=low_mem;
             upWaves[i]=high[i];
           //--- 更改高电平
             high_mem=high[i];
             distance_from_high=0;
           //--- 更改低电平 
             low_mem=low[i];
             distance_from_low=0;
           }
           } 
       //--- 如果我们突破了低点而不是高点
         else if(low[i]<low_mem&&high[i]<=high_mem){
         double new_wave_size_in_atr_units=((high_mem-low[i])/_Point)/rollingAtr;
         //--- 如果新的波形尺寸有效
         if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){         
           //----开始新一轮下跌浪潮 
             wave_type=-1;
           //----起始价格为最高内存 
             wave_start_price=high_mem;
             wave_start_distance=distance_from_high;
           //--- 最终价格为新低
             wave_end_price=low[i];
             wave_end_distance=0;
           //--- 绘制波浪 
             upWaves[i-wave_start_distance]=high_mem;
             dwWaves[i]=low[i];
           //--- 更改高电平
             high_mem=high[i];
             distance_from_high=0;
           //--- 更改低电平 
             low_mem=low[i];
             distance_from_low=0;
           }
           }
       //--- if we broke both
         else if(low[i]<low_mem&&high[i]>high_mem){
           //--- 更改它们
             high_mem=high[i];
             low_mem=low[i];
             distance_from_high=0;
             distance_from_low=0;
           }
       }

很好。现在是最后一块。

  • 如果出现上升浪 ：
  1. 如果出现了新的高点，则将之字形线从之前的高点位置移动到新的高点位置，我们可以这样做，因为我们保留了条形图的距离。我们这样做是为了捕捉最高点以来的最低点，并检查其回撤是否足以开始新的低点。
  2. 如果出现了新的低点，或者创下了新的低点，我们就计算峰值到低点的距离，然后除以波浪的大小。因此，如果波浪大小为 100 点，回撤为 24 点，我们得到 24/100 0.24，然后 x 100 24%。如果回撤前一个波浪的新 "将 "波浪的大小也与 atr 单位一致，我们就开始一个新的下跌波浪，设置新的局部高点和低点，设置条形图距离。

以下是上述操作的相关代码：

       //----如果出现上升浪 
         if(wave_type==1){
           //--- 如果波向上扩展 
             if(high[i]>wave_end_price){
               //--------------------------------------从数组位置移除前一个结束价格（0.0=空）
                upWaves[i-wave_end_distance]=0.0;
               //--- 把它放在新位置上
                upWaves[i]=high[i];
                wave_end_price=high[i];
                wave_end_distance=0;
               //--- 更改高电平
                high_mem=high[i];
                distance_from_high=0;
               //--- 更改低电平 
                low_mem=low[i];
                distance_from_low=0;
               }
           //--- 检查回调情况
             if(low[i]<low_mem||distance_from_low==0){
               low_mem=low[i];
               distance_from_low=0;
               double size_of_wave=(wave_end_price-wave_start_price)/_Point;
               double size_of_retracement=(wave_end_price-low_mem)/_Point;
               if(size_of_wave>0.0){
                 double retraced=(size_of_retracement/size_of_wave)*100.0;
                 double new_wave_size_in_atr_units=((wave_end_price-low_mem)/_Point)/rollingAtr;
               //--- 如果新的波形尺寸有效
               if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){
                 //--- if the retracement is significant , start a down wave
                   if(retraced>=retracement){
                    //----开始新一轮下跌浪潮 
                      wave_type=-1;
                    //----起始价格为最高内存 
                      wave_start_price=high[i-distance_from_high];
                      wave_start_distance=distance_from_high;
                    //--- 最终价格为新低
                      wave_end_price=low[i];
                      wave_end_distance=0;
                    //--- 绘制波浪 
                      upWaves[i-wave_start_distance]=high_mem;
                      dwWaves[i]=low[i];
                    //--- 更改高电平
                      high_mem=high[i];
                      distance_from_high=0;
                    //--- 更改低电平 
                      low_mem=low[i];
                      distance_from_low=0;                     
                     }
                   }
                 }
               }
           }

当出现下跌浪时，我们做相反的操作。

这样就完成了，我们的回撤之字形就准备好了。

下面是回撤率为 23.6% 最小波长为 0.0 的 之字形， 单位为 atr


下面是同样的 "之 "字形，以 3 分钟波长为单位






由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56619

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