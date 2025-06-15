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Autoscaling Zigzag - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Conor Mcnamara
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
之字形，根据步长识别新的波动点。波段检测的灵敏度由单个输入 "刻度 "控制，"刻度 "可调整指标对价格变化的响应程度。
步长 定义了扭转当前波浪方向所需的最小价格波动。它决定了在认为波段方向发生变化之前所需的价格变动阈值。
传统的 "之 "字形指标使用 "深度 "参数来定义波段反转所需的最小价格条数，而该指标则侧重于价格运动本身。尽管存在这种差异，但其功能非常相似，因为在确认新的波段之前，会有一条腿的延续。它应该用于波段分析。
该指标由 Evgeniy Chumakov 的 MT4 指标转换而来。
原始 MT4 指标可在此处找到：https://www.mql5.com/zh/code/54274
增加刻度值将使之字形对价格变化更加敏感，因此刻度值越高，之字形点数越多。
1.0 的默认比例输入主要是为货币对设计的。
对于 XAUUSD，可以从 3000 的刻度输入开始，然后依次递增。
对于 BTCUSD，可以从 25000 的刻度输入开始，然后依次递增。
对于其他类型的市场，您必须反复试验，才能找到合适的起始刻度值。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56616
之字形指标，仅依赖于每个前浪的最小回撤百分比，并可选择大于以 atr 单位衡量的特定大小。贸易报告出口商
TradeReportExporter 脚本旨在将历史交易（交易）导出为方便的 CSV 文件。它能自动收集所安装工具去年的所有交易数据。文件包括日期和时间、交易类型（买入/卖出）、价格、成交量、佣金和盈亏等数据。结果保存到文件中，可在 Excel 或其他电子表格编辑器中打开。
其目的是在 MQL5 开发过程中，使任何 Telegram 整合任务都能随时使用该函数。通过将此文件添加到您的代码库，您只需将其包含在您的智能交易系统中，并直接从包含的模块中调用该函数即可。这样就无需重复从头开始重新开发代码，确保了多个项目的可重用性。DailyHighLow Indicator for MQL5
DailyHighLow 指标是为 MetaTrader 5 (MQL5) 设计的多功能工具，用于根据指定的时间框架在图表上显示最高和最低价格水平。该指标通过可定制的时间框架和价格计算方法提供灵活性，对于依赖关键价位进行决策的交易者特别有用。