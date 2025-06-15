之字形，根据步长识别新的波动点。波段检测的灵敏度由单个输入 "刻度 "控制，"刻度 "可调整指标对价格变化的响应程度。

步长 定义了扭转当前波浪方向所需的最小价格波动。它决定了在认为波段方向发生变化之前所需的价格变动阈值。

传统的 "之 "字形指标使用 "深度 "参数来定义波段反转所需的最小价格条数，而该指标则侧重于价格运动本身。尽管存在这种差异，但其功能非常相似，因为在确认新的波段之前，会有一条腿的延续。它应该用于波段分析。

该指标由 Evgeniy Chumakov 的 MT4 指标转换而来。

原始 MT4 指标可在此处找到：https://www.mql5.com/zh/code/54274

增加刻度值将使之字形对价格变化更加敏感，因此刻度值越高，之字形点数越多。

1.0 的默认比例输入主要是为货币对设计的。

对于 XAUUSD，可以从 3000 的刻度输入开始，然后依次递增。

对于 BTCUSD，可以从 25000 的刻度输入开始，然后依次递增。

对于其他类型的市场，您必须反复试验，才能找到合适的起始刻度值。







