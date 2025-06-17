



单个策略洞察

当一个账户包含多个策略时，核心挑战是区分每个策略的表现。如果没有神奇数字，您就不得不依赖交易评论或票据范围等片面或模糊的细节。神奇数字提供了一个系统化的数字标签，由 EA 自动应用。

准确的性能跟踪

您可以快速确定哪个系统出现缩水或哪个系统表现优异。这些知识有助于更快地做出决策，例如，决定暂停一个表现不佳的机器人，或将更多资金分配给一个获胜的策略。

更简单的分析和日志记录

您可以在一个简洁的单一 "面板 "上汇总每个 EA 的总结算利润、交易次数和相关评论字段，而不用翻阅日志或历史选项卡。这有助于保存记录、优化策略，甚至在您为他人管理账户时，还有助于客户报告。



完整代码附后。





使用提示

将脚本/EA 附加 到 MT5 的任何图表上。编译后，它将立即显示包含每个神奇数字的表格。

检查图表尺寸：如果您的图表窗口很窄，部分文字可能会偏离屏幕向右延伸。加宽图表或减小字体大小以提高可读性。

匹配字体：建议使用 Courier New 字体进行列对齐，但如果喜欢不同的外观，也可以在代码中进行更改。

调整时间：默认情况下，脚本每 5 秒更新一次。如果需要更频繁或更少的刷新频率，请修改 EventSetTimer(5)。