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Multiple EA Tracking with a Magic Number Based Profit and Loss Live Dashboard in MQL5 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
当一个账户包含多个策略时，核心挑战是区分每个策略的表现。如果没有神奇数字，您就不得不依赖交易评论或票据范围等片面或模糊的细节。神奇数字提供了一个系统化的数字标签，由 EA 自动应用。
准确的性能跟踪
您可以快速确定哪个系统出现缩水或哪个系统表现优异。这些知识有助于更快地做出决策，例如，决定暂停一个表现不佳的机器人，或将更多资金分配给一个获胜的策略。
更简单的分析和日志记录
您可以在一个简洁的单一 "面板 "上汇总每个 EA 的总结算利润、交易次数和相关评论字段，而不用翻阅日志或历史选项卡。这有助于保存记录、优化策略，甚至在您为他人管理账户时，还有助于客户报告。
完整代码附后。
使用提示
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56409
蜡烛柜台
蜡烛计数器是一款功能强大、用途广泛的工具，旨在帮助交易者直观地分析图表上的柱状图序列。该指标可根据用户定义的偏好自动为图表上的每根蜡烛编号，从而轻松跟踪特定蜡烛、识别形态并实施精确的交易策略。Time To Close v1.01 - MT5
蜡烛关闭时间。动态文本颜色。针对回测进行了优化。
MACD 彩色柱状图
MACD 彩色柱状图是经典 MACD（移动平均收敛背离）指标的增强版，旨在提供更清晰、更直观的市场动量视觉分析。该指标将传统的 MACD 功能与动态柱状图相结合，根据 MACD 线与信号线之间的关系改变颜色，使交易者能够快速识别趋势、反转点和市场中的犹豫不决时刻。Download all ticks of a symbol's history
从经纪商处下载市场观察中所有符号的所有刻度线。 下载所有历史记录或直至过去某个特定日期的历史记录（如果有）。