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主要功能
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动态彩色柱状图：
柱状图会根据市场情况自动变色，让您一目了然：
- 当 MACD 在信号线上方或下方交叉时。
- 当 MACD 在零线上方或下方交叉时。
- 趋势的强度和方向。
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可定制的声音警报：
每当 MACD 与信号线之间发生重要交叉或 MACD 穿过零线区域时，您都会收到实时通知。您可以配置
- 警报声音。
- 最大重复次数。
- 警报之间的最短停顿时间。
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可配置的颜色：
该指标使用丰富直观的调色板来突出显示 MACD、信号线和柱状图的不同状态。这些颜色易于解读，有助于快速做出决策。
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可定制参数 ：
- 快速和慢速移动平均线的周期。
- 信号移动平均线的周期。
- 用于计算的价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价等）。
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用户友好界面：
该指标易于设置和使用，即使是交易新手也不例外。所有参数均可在属性窗口中直接调整。
工作原理
- 该指标计算 MACD 与其信号线之间的差值，并将结果显示为彩色柱状图。
- 不同颜色代表交叉、正/负趋势和动量变化。
- 当发生重要事件时，如交叉线或正负区域之间的转换时，会触发声音警报。
优点
- 快速决策： 通过动态颜色和声音提示，您可以对市场变化做出快速反应。
- 完全自定义： 调整参数以适应您的交易策略。
- 清晰可视化： 简洁直观的设计，即使在繁忙的图表上也能轻松解读数据。
- 兼容性：可 在 MetaTrader 5 支持的任何资产和时间框架上完美运行。
使用示例 ：
- 使用该指标识别趋势策略中的进入和退出点。
- 将MACD 彩色柱状图 与其他指标相结合，以确认买入/卖出信号。
- 监控柱状图以检测价格与动量之间的背离。
https://www.mql5.com/en/charts/20768335/wdoj25-h1-banco-btg-pactual
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/56382
无论您是同时运行多个交易机器人，还是只运行一个复杂的策略，跟踪每个智能交易系统的表现都会非常耗时。MetaTrader 5（MT5）可以在 "工具箱 "中方便地显示订单和头寸，但当多个机器人共享同一个账户时，就很难知道哪个 EA 为您带来了利润或损失。一个账户可能有数十或数百笔交易，每笔交易都由不同的 EA 开立，因此很难将一个机器人的结果与另一个机器人的结果区分开来。蜡烛柜台
蜡烛计数器是一款功能强大、用途广泛的工具，旨在帮助交易者直观地分析图表上的柱状图序列。该指标可根据用户定义的偏好自动为图表上的每根蜡烛编号，从而轻松跟踪特定蜡烛、识别形态并实施精确的交易策略。
从经纪商处下载市场观察中所有符号的所有刻度线。 下载所有历史记录或直至过去某个特定日期的历史记录（如果有）。Useful #define statements
这些 #define 语句对在 EA 中执行操作非常有用。您只需在文件开头指定变量的名称，然后让其他 #define 语句完成工作。 要使用此文件，请在 EA 文件的第一行添加 #include<DEFINE_statements.mqh> 。