无论您是同时运行多个交易机器人，还是只运行一个复杂的策略，跟踪每个智能交易系统的表现都会非常耗时。MetaTrader 5（MT5）可以在 "工具箱 "中方便地显示订单和头寸，但当多个机器人共享同一个账户时，就很难知道哪个 EA 为您带来了利润或损失。一个账户可能有数十或数百笔交易，每笔交易都由不同的 EA 开立，因此很难将一个机器人的结果与另一个机器人的结果区分开来。

蜡烛计数器是一款功能强大、用途广泛的工具，旨在帮助交易者直观地分析图表上的柱状图序列。该指标可根据用户定义的偏好自动为图表上的每根蜡烛编号，从而轻松跟踪特定蜡烛、识别形态并实施精确的交易策略。