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1. 顾问概述
CryptoTrend 1.00 是 一款专为 BTC 交易打造的自动 EA，针对 2024 年进行了优化。它使用以下关键组件：
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布林线指标：
帮助识别市场极端情况。如果价格超过布林线给定的某个阈值，就会生成入市信号。
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按订单区块过滤：
Expert Advisor 根据历史数据（条数由 OB_Length 参数设置 ）找到支撑（多头）或阻力（空头）区间。这有助于完善信号并减少错误入场。
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自学机制：
通过分析统计数据（获胜和失败交易的数量），动态 调整 TrendThreshold 进入 阈值。因此，该算法能适应不断变化的市场条件。
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风险管理：
止损（SL）和止盈（TP）水平是根据入市价格与支撑/阻力水平之间的差额计算得出的，风险与利润比率极高。
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项目支持：
在 Expert Advisor 的标题中，有一个标题为 "支持项目，注册！"的链接，通向Bybit 页面，允许用户支持开发者。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/56107
价格 时间范围
自定义时间和价格表。蜡烛尺寸
开发 "Candle_size.mq5 "指标的目的是在图表上显示蜡烛的大小，从而对价格走势进行清晰、详细的可视化分析。它计算每根蜡烛最高价和最低价之间的差值，并将格式化后的值以文本形式显示在相应蜡烛旁边。该功能对于想要评估波动性或识别特定价格行为模式的交易者尤其有用。
Collect Data (Date, Time and Close Price)
一个简单的起点脚本，用于收集数据并按最新最旧顺序发送到 CSV。本例只收集收盘价数据。Print massive information (PrintXYZ) from the terminal
PrintXYZ() 库从终端打印海量信息。