自定义时间和价格表。

开发 "Candle_size.mq5 "指标的目的是在图表上显示蜡烛的大小，从而对价格走势进行清晰、详细的可视化分析。它计算每根蜡烛最高价和最低价之间的差值，并将格式化后的值以文本形式显示在相应蜡烛旁边。该功能对于想要评估波动性或识别特定价格行为模式的交易者尤其有用。