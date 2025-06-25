可以绘制流入量，而不是简单地绘制单个成交量柱状图来描述柱状图中的成交量。 该指标不像标准的成交量指标那样只显示每格的总成交量，而是绘制出成交量如何逐格演变。

因此，该指标提供了成交量压力的实时视图。如果条形图上的刻度线活动频繁，柱状图就会显示出增长趋势，并放大体积。

这就在刻度线时间内形成了刻度线成交量的线性递增，以不同的方式直观显示单个柱状图的成交量累积情况。





它可以用于

实时检测突然的成交量激增。

跟踪市场的微观结构变化。

了解柱状图形成过程中的成交量积累。

发现吸纳或耗尽（如果成交量激增但价格没有太大波动）。







