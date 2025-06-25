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可以绘制流入量，而不是简单地绘制单个成交量柱状图来描述柱状图中的成交量。
该指标不像标准的成交量指标那样只显示每格的总成交量，而是绘制出成交量如何逐格演变。
因此，该指标提供了成交量压力的实时视图。如果条形图上的刻度线活动频繁，柱状图就会显示出增长趋势，并放大体积。
这就在刻度线时间内形成了刻度线成交量的线性递增，以不同的方式直观显示单个柱状图的成交量累积情况。
它可以用于
实时检测突然的成交量激增。
跟踪市场的微观结构变化。
了解柱状图形成过程中的成交量积累。
发现吸纳或耗尽（如果成交量激增但价格没有太大波动）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55923
A 3 line script that tells you how many bars are on your chart
一个脚本，当拖动到图表上时，就会像变魔术一样在专家窗口中打印出图表上的条数。供交易员使用的高级复利计算器
交易者的复利计算器。根据您的参数计算您的破产风险以及每次交易的最佳风险。预测您一年、一个月以及期末的资金规模。
Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation
该指标可检测看涨和看跌吞没烛台形态，并可选配成交量过滤器，以突出显示更强的信号。Trendline zigzag in qualitative channel
基于趋势线的顿奇安海峡动态演变