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Индикаторы

Equity and Balance Indicator - History based - индикатор для MetaTrader 5

TheCoder
TheCoder

TheCoder

  • Quant Engineer, Consultant в  Trading Robots and other Algorithms
  • США
  • 5790
Wrote my first piece of software in 1994,
Graduated in my first Engineering degree in 2002 (Top Ranked University)
MBA in Finances in 2006 (Top Ranked)
MBA in Business Law in 2012 (Top Ranked)
Graduated in my second Engineering degree in 2014
Licensed with FINRA Series 57 in 2019
10 кодов 16 комментариев
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584
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Кумулятивный показатель прибыли и убытков


Кумулятивный P&amp;L - показывает динамику изменения стоимости портфеля с течением времени.


ОБЗОР

Индикатор Cumulative P&L отображает баланс и капитал вашего счета с течением времени в виде двух отдельных линий на графике. Он обеспечивает визуальное представление ваших торговых результатов, отслеживая как реализованную прибыль (баланс), так и нереализованную прибыль (капитал) на протяжении всей истории торговли.

ОСОБЕННОСТИ
- Линия баланса (зеленая): Показывает совокупный реализованный доход от закрытых позиций, включая прибыль, своп и комиссионные.
- Линия капитала (синяя): Показывает общий капитал (баланс + нереализованные прибыли и убытки от открытых позиций).
- Поддержка нескольких символов: Точное отслеживание позиций по всем символам, а не только по символу графика
- Историческая точность: Реконструирует состояние портфеля на каждом баре, чтобы показать точные исторические кривые собственного капитала
- Отслеживание свопов: Включает в расчеты расходы по ночным свопам
- Конвертация валют: Автоматически обрабатывает расчеты прибыли для инструментов, торгуемых в разных валютах

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Индикатор:
1. Анализирует всю вашу торговую историю с момента открытия счета
2. Рассчитывает реализованный P&L на каждом баре по закрытым сделкам
3. Отслеживает открытые позиции и рассчитывает нереализованные прибыли и убытки на основе исторических цен
4. Комбинирует оба варианта, чтобы показать эволюцию кривой вашего капитала

УСТАНОВКА
1. Скачайте файл индикатора
2. Поместите его в папку MQL5/Indicators
3. Скомпилируйте в MetaEditor (F7)
4. Прикрепите к любому графику

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Просто прикрепите индикатор к любому графику. Он будет автоматически:
- Отображаться в отдельном окне под вашим основным графиком
- Показывать две линии: Баланс (зеленая) и Капитал (синяя)
- Обновляться в режиме реального времени по мере изменения ваших позиций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
- Тип индикатора: Индикатор с отдельным окном
- Буферы: 2 (баланс и капитал)
- Таймфрейм: Работает на всех таймфреймах
- Символы: Отслеживает все символы на вашем счете

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Визуализация показателей: Посмотрите, как ваш счет рос с течением времени
- Оценка риска: Определяйте периоды просадки, сравнивая капитал с балансом.
- Проверка стратегии: Оцените, является ли ваша торговая стратегия стабильно прибыльной.
- Отслеживание нескольких активов: Отслеживайте производительность по различным инструментам

ПРИМЕЧАНИЯ
- Индикатор показывает кумулятивные значения, начиная с вашей первой сделки
- Для достижения наилучших результатов на счетах с обширной историей используйте более высокие таймфреймы (H1, D1)
- В строке эквити указаны текущие расходы на своп для открытых позиций

ВЕРСИЯ
Текущая версия: 1.0

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59744

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