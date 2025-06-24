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Equity and Balance Indicator - History based - индикатор для MetaTrader 5
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Кумулятивный показатель прибыли и убытков
ОБЗОР
Индикатор Cumulative P&L отображает баланс и капитал вашего счета с течением времени в виде двух отдельных линий на графике. Он обеспечивает визуальное представление ваших торговых результатов, отслеживая как реализованную прибыль (баланс), так и нереализованную прибыль (капитал) на протяжении всей истории торговли.
ОСОБЕННОСТИ
- Линия баланса (зеленая): Показывает совокупный реализованный доход от закрытых позиций, включая прибыль, своп и комиссионные.
- Линия капитала (синяя): Показывает общий капитал (баланс + нереализованные прибыли и убытки от открытых позиций).
- Поддержка нескольких символов: Точное отслеживание позиций по всем символам, а не только по символу графика
- Историческая точность: Реконструирует состояние портфеля на каждом баре, чтобы показать точные исторические кривые собственного капитала
- Отслеживание свопов: Включает в расчеты расходы по ночным свопам
- Конвертация валют: Автоматически обрабатывает расчеты прибыли для инструментов, торгуемых в разных валютах
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Индикатор:
1. Анализирует всю вашу торговую историю с момента открытия счета
2. Рассчитывает реализованный P&L на каждом баре по закрытым сделкам
3. Отслеживает открытые позиции и рассчитывает нереализованные прибыли и убытки на основе исторических цен
4. Комбинирует оба варианта, чтобы показать эволюцию кривой вашего капитала
УСТАНОВКА
1. Скачайте файл индикатора
2. Поместите его в папку MQL5/Indicators
3. Скомпилируйте в MetaEditor (F7)
4. Прикрепите к любому графику
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Просто прикрепите индикатор к любому графику. Он будет автоматически:
- Отображаться в отдельном окне под вашим основным графиком
- Показывать две линии: Баланс (зеленая) и Капитал (синяя)
- Обновляться в режиме реального времени по мере изменения ваших позиций
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
- Тип индикатора: Индикатор с отдельным окном
- Буферы: 2 (баланс и капитал)
- Таймфрейм: Работает на всех таймфреймах
- Символы: Отслеживает все символы на вашем счете
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Визуализация показателей: Посмотрите, как ваш счет рос с течением времени
- Оценка риска: Определяйте периоды просадки, сравнивая капитал с балансом.
- Проверка стратегии: Оцените, является ли ваша торговая стратегия стабильно прибыльной.
- Отслеживание нескольких активов: Отслеживайте производительность по различным инструментам
ПРИМЕЧАНИЯ
- Индикатор показывает кумулятивные значения, начиная с вашей первой сделки
- Для достижения наилучших результатов на счетах с обширной историей используйте более высокие таймфреймы (H1, D1)
- В строке эквити указаны текущие расходы на своп для открытых позиций
ВЕРСИЯ
Текущая версия: 1.0
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/59744
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