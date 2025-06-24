Простой стартовый скрипт для сбора данных и отправки их в CSV в порядке "старое-новое". В этом примере собираются данные только о цене закрытия.

Библиотека PrintXYZ() для печати массивной информации с терминала.

Скрипт, который при перетаскивании на график выводит в окне экспертов количество баров, находящихся на этом графике - как по волшебству.

Индикатор, визуализирующий изменение объема с течением времени в пределах каждого бара. Он показывает тиковый объем в формате скользящей гистограммы.