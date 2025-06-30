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Portable Moving Average - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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这只是一个专业实例化移动平均线的指标，代码可移植性很强，可以复制粘贴到更大的指标项目中。

这是一款适合初学者的教学代码。在一个脚本中，移动平均线是从最旧数据到最新数据计算的，而在系列版本中，移动平均线是从最新数据到最旧数据计算的。

移动平均线是在 OnCalculate 内调用一个函数计算的。这并没有什么了不起的，只是为了创建组织和便携性。任何 mql 指标函数都可以这样做。

便携式移动平均线

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55622

水印 水印

水印指标轻巧而高效，设计用于在 MetaTrader 5 主图表上显示信息丰富的水印。 它会自动显示当前符号、图表时间和资产描述，让交易者可以定制自己的界面，既时尚又方便。

Trade Assistant MT5 Trade Assistant MT5

Trade Assistant MetaTrader 指标 - 基于三个标准指标的多时间框架指标：随机振荡器、RSI（相对强弱指数）和 CCI（商品通道指数）。它显示 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 时间框架的当前趋势方向。使用该指标时，您可以清楚地了解所有重要时间框架的趋势。将该指标附加到哪个时间框架并不重要。该指标可下载至 MT4 和 MT5。

Total Power Indicator MT5 Total Power Indicator MT5

总力量指标（MetaTrader 指标）--基于两个标准指标--"熊市力量 "和 "牛市力量"。该指标计算在给定的回溯期内有多少个看涨和看跌条形图，然后计算当前条形图的看跌、看涨和总指数（以看涨和看跌之间的绝对差值计算）的比例指数。这样，我们就能得到一段时期内相对平均的熊市和牛市力量的连续线，消除了原始熊市/牛市力量指标的主要缺点--缺乏长期视角。最初的 MetaTrader 4 版本 "总动力指标 "是由 Asirikuy.com 的丹尼尔-费尔南德斯（Daniel Fernandez）于 2011 年创建的。现在也推出了 MT5 版本。

TD Sequential Ultimate MT5 TD Sequential Ultimate MT5

TD Sequential Ultimate MetaTrader 指标显示传奇技术分析师 Tom DeMark 开发的 TD 序列方法的所有部分。TD Sequential Ultimate 显示买入和卖出设置（包括完美设置箭头）、买入和卖出倒计时（包括失败的 13 次倒计时尝试）以及 TDST 支撑位和阻力位。与 TD 序列方法的许多其他实现方式不同，该指标有多项改进：