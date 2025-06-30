这只是一个专业实例化移动平均线的指标，代码可移植性很强，可以复制粘贴到更大的指标项目中。

这是一款适合初学者的教学代码。在一个脚本中，移动平均线是从最旧数据到最新数据计算的，而在系列版本中，移动平均线是从最新数据到最旧数据计算的。

移动平均线是在 OnCalculate 内调用一个函数计算的。这并没有什么了不起的，只是为了创建组织和便携性。任何 mql 指标函数都可以这样做。



