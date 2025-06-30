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Portable Moving Average - MetaTrader 5脚本
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这只是一个专业实例化移动平均线的指标，代码可移植性很强，可以复制粘贴到更大的指标项目中。
这是一款适合初学者的教学代码。在一个脚本中，移动平均线是从最旧数据到最新数据计算的，而在系列版本中，移动平均线是从最新数据到最旧数据计算的。
移动平均线是在 OnCalculate 内调用一个函数计算的。这并没有什么了不起的，只是为了创建组织和便携性。任何 mql 指标函数都可以这样做。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55622
水印指标轻巧而高效，设计用于在 MetaTrader 5 主图表上显示信息丰富的水印。 它会自动显示当前符号、图表时间和资产描述，让交易者可以定制自己的界面，既时尚又方便。Trade Assistant MT5
Trade Assistant MetaTrader 指标 - 基于三个标准指标的多时间框架指标：随机振荡器、RSI（相对强弱指数）和 CCI（商品通道指数）。它显示 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 时间框架的当前趋势方向。使用该指标时，您可以清楚地了解所有重要时间框架的趋势。将该指标附加到哪个时间框架并不重要。该指标可下载至 MT4 和 MT5。
总力量指标（MetaTrader 指标）--基于两个标准指标--"熊市力量 "和 "牛市力量"。该指标计算在给定的回溯期内有多少个看涨和看跌条形图，然后计算当前条形图的看跌、看涨和总指数（以看涨和看跌之间的绝对差值计算）的比例指数。这样，我们就能得到一段时期内相对平均的熊市和牛市力量的连续线，消除了原始熊市/牛市力量指标的主要缺点--缺乏长期视角。最初的 MetaTrader 4 版本 "总动力指标 "是由 Asirikuy.com 的丹尼尔-费尔南德斯（Daniel Fernandez）于 2011 年创建的。现在也推出了 MT5 版本。TD Sequential Ultimate MT5
TD Sequential Ultimate MetaTrader 指标显示传奇技术分析师 Tom DeMark 开发的 TD 序列方法的所有部分。TD Sequential Ultimate 显示买入和卖出设置（包括完美设置箭头）、买入和卖出倒计时（包括失败的 13 次倒计时尝试）以及 TDST 支撑位和阻力位。与 TD 序列方法的许多其他实现方式不同，该指标有多项改进：