거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Portable Moving Average - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 139
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이것은 단순히 이동 평균을 전문적으로 인스턴스화하는 지표이며, 코드를 매우 이식성 있게 만들어 더 큰 지표 프로젝트에 복사하여 붙여넣을 수 있도록 합니다.
초보자를 위한 교육용 코드입니다. 한 스크립트에서는 이동 평균이 가장 오래된 데이터에서 가장 최근 데이터로 계산되고, 시리즈 버전에서는 이동 평균이 가장 최근 데이터에서 가장 오래된 데이터로 계산됩니다.
이동 평균은 OnCalculate 내에서 한 번의 함수 호출로 계산됩니다. 여기에는 놀라운 기능이 없으며, 단지 정리와 이식성을 위한 것입니다. 모든 mql 지표 함수를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55622
워터마크
워터마크 인디케이터는 가볍고 효율적이며 메인 메타트레이더 5 차트 위에 유익한 워터마크를 표시하도록 설계되었습니다. 현재 심볼, 차트 시간 및 자산 설명을 자동으로 표시하여 트레이더가 스타일과 편의에 맞게 인터페이스를 사용자 지정할 수 있습니다.TradeXpert
대회 제어판
무역의 역사
거래 내역을 차트로 전송합니다.다중 통화 지표 "달러 인덱스" iUSDx
"제어판 MCM" 다중 통화 모드 제어판을 사용하여 다중 통화 지표를 작성하는 예시입니다. 다중 통화 지표 "달러 인덱스"가 예시로 선택되어 있습니다.