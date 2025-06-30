이것은 단순히 이동 평균을 전문적으로 인스턴스화하는 지표이며, 코드를 매우 이식성 있게 만들어 더 큰 지표 프로젝트에 복사하여 붙여넣을 수 있도록 합니다.

초보자를 위한 교육용 코드입니다. 한 스크립트에서는 이동 평균이 가장 오래된 데이터에서 가장 최근 데이터로 계산되고, 시리즈 버전에서는 이동 평균이 가장 최근 데이터에서 가장 오래된 데이터로 계산됩니다.

이동 평균은 OnCalculate 내에서 한 번의 함수 호출로 계산됩니다. 여기에는 놀라운 기능이 없으며, 단지 정리와 이식성을 위한 것입니다. 모든 mql 지표 함수를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.



