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Support and Resistance MT5 - MetaTrader 5脚本
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支撑位和阻力位 MetaTrader 指标--顾名思义，该指标显示 支撑位 和 阻力位 。它直接显示在图表上，为您设置止损或止盈水平，或查看下一个市场目标提供方便。该指标使用标准 MetaTrader 分形指标（采用 Bill Williams 的方法），输入参数不可更改。该指标适用于 MetaTrader 版本 4 和 5。
输入参数
- EnableNativeAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当价格收盘高于或低于支撑位或阻力位时，将使用本地 MetaTrader 弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当价格收盘高于或低于支撑位或阻力位时，将发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，当价格收盘高于或低于支撑位或阻力位时，将发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- TriggerCandle （ 默认 = 上一根）- 发出警报的蜡烛：上一根- 最近收盘的蜡烛或当前- 尚未收盘的蜡烛。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55515
Coppock MetaTrader 指标 - 是著名的 Coppock 曲线指标的实现，该指标由 Edward Coppock 于 1962 年首创。该指标通过测量两个变化率（周期分别为 14 和 11）之和的加权移动平均值（周期为 10）来显示长期买入和卖出机会（通常只用于买入）。这是经典版本。在此 MetaTrader 版本中，您可以修改基本指标的参数。您可以在 MT4 和 MT5 中使用 Coppock 指标。TD Sequential Ultimate MT5
TD Sequential Ultimate MetaTrader 指标显示传奇技术分析师 Tom DeMark 开发的 TD 序列方法的所有部分。TD Sequential Ultimate 显示买入和卖出设置（包括完美设置箭头）、买入和卖出倒计时（包括失败的 13 次倒计时尝试）以及 TDST 支撑位和阻力位。与 TD 序列方法的许多其他实现方式不同，该指标有多项改进：
将移动平均线与基于 ATR 的上下限相结合，作为趋势过滤器和波动通道。Show Positions on Custom Chart (or standard chart) for MT5
该指标是一种实用工具，可在任何图表上显示贴有标签的交易水平。如果您想在原始图表上替换原始交易水平，请关闭 F8 图表属性中的 "显示交易水平 "并附加此指标。如果您想在自定义图表上显示交易水平（本地交易水平无法显示），则只需附加此指标即可。 BaseSymbol（基础符号）--指定从中提取交易水平数据的符号--对于独特的自定义符号非常有用。 TextBarsBack（回溯文本条）--指定从当前绘制水平标签的条数回溯到历史上的条数。 注意：虽然代码中引用了魔法数字，但目前它并未包含在交易线中。如果您在同一符号上运行多个 EA，可以编辑代码以显示神奇数字，然后在一个图表上运行多个指标实例。您还可以根据需要在对象属性中编辑字体大小和文本间距，以适应不同的显示分辨率。